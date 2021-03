José Luis Chunga: “Conozco a Sebastián Viera, pateó muy bien, fue un golazo, hay que aprender de él”

Y es que el pasado martes, Jaguares recibió a Junior , en duelo de la fecha 16 de la Liga colombiana; los ‘tiburones’ ganaron 0-2 y Sebastián Viera marcó el camino del triunfo para la visita.

José Luis Chunga compartió con el ‘charrúa’ durante nueve años en el cuadro barranquillero (ambos desde 2011). Lo conoce bien, fueron miles de sesiones de entrenamientos, sin embargo, el ‘arquero goleador’ se salió con la suya y le marcó un buen gol al atlanticense, quien en charla con GolCaracol.com aceptó que “fue un golazo”. Ya son 10 goles los de Viera Galaín con los ‘curramberos’.

La derrota para los ‘felinos del sinú’ cae como un balde de agua fría, ya que los deja con la obligación de sumar sí o sí en los compromisos venideros.

“No ha jugado mal el equipo. Tenemos tres partidos para luchar hasta lo último. El profe Alberto Suárez tiene la plena confianza en el grupo y ha venido trabajando para lograr la clasificación”, señaló Chunga Vega.

¿Cómo le fue en su reencuentro con sus excompañeros?

“Fue una buena, saber que puedes tener y reencontrarte con compañeros y amigos que durante muchos años te enseñaron muchas cosas, tanto como jugador y como persona. Creo que eso es muy gratificante. Ya después de que termina todo uno se queda con esa sensación de poder saludarlos y hablar con ellos de buena manera”.

¿Hubo comentarios o chistes entre ustedes luego del partido?

“Al final los felicité porque el club viene en alza, a nivel futbolístico y grupal han hecho grandes cosas. Se sabe que en algunas fechas se les criticó mucho, pero creo que han encontrado el equipo y el camino; por eso van por buena senda. También al final me aconsejaron y muchos contentos porque he tenido la oportunidad de mostrarme, de la continuidad y eso me causó sensaciones muy buenas”.

Un golazo de Viera…

“Sí, todos conocemos la calidad y la técnica de Sebastián a la hora de patear los tiros libres, fue un golazo. Al momento del tiro libre yo pensé que me iba a patear fuerte a mi palo; porque como yo lo conozco, él de pronto pensó que yo me iba a jugar, a lanzar a antes, pero bueno, no pasó. Él pateó muy bien al ángulo y no me dio la chance porque la pelota iba muy pegada al palo. Ya son cosas que uno tiene que asimilar y aprender. De antemano felicitarlo a él y a los compañeros porque están en un muy buen nivel y eso se ha visto reflejado en los últimos resultados de Junior”.

¿Hubo charla entre ustedes antes o luego del gol?

“No, ninguna (risas), solo nos saludamos y ya, seriamente, por la responsabilidad que existía en cada equipo por el partido; porque era un juego complicado. Ambos sabíamos que el que ganara iba a tener la posibilidad de estar cerca a los ocho. Pero bueno, ellos se llevaron los tres puntos y por eso están en la vanguardia”.

