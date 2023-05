José Luis Chunga: "Frente a Nacional, Alianza Petrolera jugó un partido digno de final"

José Luis Chunga es sinónimo de seguridad y protagonismo en las filas de Alianza Petrolera, uno de los equipos que se encuentra en la lucha por clasificar a la final de la Liga I 2023 del fútbol colombiano. El experimentado arquero tuvo una buena presentación y una alta calificación en el empate 1-1 con Nacional, en duelo realizado en el estadio Atanasio Girardot.

Y es que Chunga apareció en momentos clave, como en una acción en la que le paró de gran manera una posibilidad de gol de Jefferson Duque, delantero de los 'verdolagas'. "Eso hablaba con algunos compañeros del equipo, ha sido fenomenal la atajada que hice en Medellín, y creo que esa es la mejor que he hecho en el último tiempo", dijo el guardameta en la charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Sin embargo, el futbolista surgido en el Junior de Barranquilla también entró un poco más a fondo a referirse a esa tapada, fundamental para su divisa.

"La atajada frente a Duque ya la he visto como 80 veces, por la jugada. Fue una jugada muy rápida, frente a un jugador como Duque, yo no esperaba el amague de él, pero Dios me dio las fuerzas para apoyarme, sacar la mano para quedarme con la pelota. Me resbalé un poco, pero creo que fue una gran atajada", agregó José Luis Chunga, en la charla con el equipo periodístico de Javier Hernández Bonnet.

Acá otras de declaraciones de José Luis Chunga, arquero de Alianza Petrolera

*Su labor en entrenamientos

"Los entrenamientos son para eso, trabajas jugadas reales de partido, toca sacar esos reflejos, para eso se trabaja, esa jugada fue de puro reflejo, fue muy importante y en lo grupal también, porque nos mantenemos líderes del grupo".

*El duelo con Nacional

"Cuando vas a enfrentar a Nacional en el estadio Atanasio Girardot, sabes que vas a un partido de ida y vuelta, con los jugadores que tiene con una capacidad importante, pero nosotros fuimos con una mentalidad, fue un juego digno de final, más allá de la condición de la cancha, dimos un buen espectáculo, y la gente salió satisfecha por lo que los dos equipos hicieron".

¿Cuántos puntos tiene Alianza Petrolera en el cuadrangular A del fútbol colombiano?

Jugadas dos fechas de los cuadrangulares, Alianza Petrolera es líder del grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga I 2023 del futbol colombiano. Los de Barrancabermeja tienen 4 puntos.

¿Cuándo juega Alianza Petrolera?

Alianza Petrolera jugará el próximo 1 de junio frente a Deportivo Pasto, en el estadio Libertad de la capital nariñense. Será a las 6:15 p.m.