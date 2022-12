José Luis Chunga: "Los hinchas no entienden que nosotros también sentimos y nos duele lo que pasa"

El arquero barranquillero habló este lunes con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' y se refirió sobre el incidente después del partido frente a Nacional, en el que le lanzaron piedras al auto donde iba su esposa.

El equipo ‘tiburón’ viene de capa caída tras sus últimas actuaciones en Copa Libertadores y la Liga Águila. Si bien los resultados no los han acompañado, el equipo se mantiene en la parte alta de la tabla, en el torneo colombiano.

Esas situaciones han hecho que los hinchas de Junior hayan entrado en desesperación y uno de los afectados fue José Luis Chunga, quien denunció un ataque al carro en el que iba su esposa después del empate 0-0 con Nacional.

El portero salió hacerle frente a la situación que se produjo el sábado pasado.

“Cuando llegué hace 15 años a Junior, tuve que afrontar lo del descenso, nosotros sabemos que estas cosas pueden pasar, aunque no debería ser la manera. Que me reclamen a mí, pero que no se metan con mi familia. Afortunadamente mi esposa se encuentra muy bien.”, aseguró José Luis Chunga, a 'Blog deportivo', de 'Blu Radio'.

Además, se refirió a la situación actual que viven los jugadores del Junior.

“Los jugadores somos de carne y hueso, nosotros decidimos emprender esta profesión. La tenemos que sentir y defender a capa y espada. A veces los hinchas no entienden que nosotros también sentimos y nos duele lo que pasa. Estoy seguro de que esto pasará y saldremos a delante.”, señaló.

Por último, aprovechó para hacer un llamado a los hinchas del equipo ‘tiburón’ y en general a los seguidores del fútbol.

"Lo que pasó fue es un hecho de intolerancia, no sé el estado en el que estaba esa persona, ni me interesa. Pero esto no puede seguir pasando en Colombia con ningún equipo, ya es hora de que se acabe la violencia y podamos seguir yendo a los estadios en paz”, aseguró José Luis Chunga.