José Luis Chunga reveló detalles de su salario y todo lo sucedido antes de llegar al DIM

José Luis Chunga fue uno de los futbolistas más apetecidos en el actual mercado de transferencias. El guardameta barranquillero sonó para llegar a varios equipos, no obstante, tras las diferentes versiones, el golero con pasado por Alianza Petrolera terminó firmando con Independiente Medellín.

En charla con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', el golero de 31 años dio mayores detalles de cómo se dio su llegada al 'poderoso de la montaña'.

"Junto a mi familia somos personas creyentes y siempre tuvimos esa confianza en Dios de que algo iba a hacer. Dios es experto en llevarnos a esos momentos. Cuando todo parecía difícil apareció esta gran oportunidad, y todos estamos contentos, sobre todo por el lado de mi esposa que es paisa. Estamos disfrutando de esta linda bendición", comentó de entrada.

En otra de sus intervenciones reveló la realidad sobre las otras ofertas que tuvo a lo largo del mercado de transferencias, "cuando fue mi salida de Alianza, lo primero que se dio fue lo de Santa Fe, se lograron hablar varias cosas, pero no se logró llegar a ningún acuerdo; ahí salió lo del América, y de ahí fue un tema del club y no mío, que son cosas que uno entiende y respeta; ya después con los otros clubes y todo lo que se dijo que yo no cerraba con ningún equipo porque pedía mucho dinero y en realidad nunca fue así. De los equipos que mencione, yo a ningún equipo les pedí, jamás".

Aquí más declaraciones de José Luis Chunga:

*El dedeo de volver a la Selección Colombia

"Todo lo que se ha hecho en estos dos años ha sido muy bueno y pienso que estar en la selección, a uno lo motiva más. Cuando llegas a un equipo grande como el Independiente Medellín, sin de meritar los otros equipos que me brindaron la oportunidad de mostrarme e ir a la selección, siento que esta es otra plataforma donde te miran con otros ojos y está esa posibilidad un poco más cerca de estar en la selección".

*Posibilidad de reemplazar a Sebastián Viera en el Junior

"Siempre se especuló que cuando saliera Sebastián Viera, el mejor que lo podía reemplazar iba a ser yo por todo lo que había hecho en el club, porque conocía la institución y la ciudad, pero el tema ahí tampoco se pudo dar".

*Razones para firmar con el Medellín

"El tema familiar pesó muchísimo, porque ya era la oportunidad de darle una mejor calidad de vida a mi hija, en el tema de familia, porque veníamos de una ciudad muy caliente; por otro lado, la negociación mía para venir acá no se dio solo por la lesión de Marmolejo, porque antes de eso ya estaba casi todo listo, yo sabía que tenía que venir aportar, a luchar y ganarme el puesto".