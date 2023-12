José Luis 'Gato' Tancredi: "Ahora que me retiro, veo el paso por Millonarios muy feliz y alegre"

En los últimos días se conoció que José 'Gato' Tancredi, exjugador uruguayo, y quien tuvo un aceptable paso por Millonarios, ganando dos importantes títulos, decidió colocarle punto final a su carrera deportiva hace unos días.

El futbolista, quien hacía parte del club Cerro de su país, habló en charla exclusiva con Gol Caracol y recordó su tiempo en el 'embajador'. "Es un paso más que alegre, no solo por la obtención de los títulos sino por todo lo vivido, el trato de la gente, el club. Mi hijo más pequeño nació en Bogotá; es un recuerdo feliz para mí, de esos casi tres años", dijo inicialmente el 'Gato'.

Y es que el futbolista se supo ganar el cariño de la hinchada 'azul', pues en su paso por Millonarios acumuló 70 partidos, ocho goles y dos trofeos. Hecho por el cual recuerda de grata manera las dos celebraciones. Así dijo que "sin duda el título porque primero si bien fue de Copa, cortó una racha de varios años sin ningún tipo de título y lógicamente después de la liga que cortó esa sequía mayor. (...) En su momento, me encontraba con gente en el supermercado que te decía que no había visto campeón a Millonarios ".

*Otras declaraciones

¿Algo que faltó con Millonarios?

"No sé si haber obtenido otro título, pero creo que la Copa Sudamericana; nosotros nos merecimos llegar a la final y lamentable por el famoso gol de visitante que ahora dejó de aplicarse, nos quitó ese paso a la final. Estuvimos invictos de local habiendo eliminado a Gremio y a Palmeiras, que son equipos fuertes del continente, pero por algo se dio así. Obtuvimos el título que la mayoría de la gente quería".

José Tancredi, en su paso por Millonarios. Foto: Colprensa

¿Cómo ve a Millonarios para la Copa Libertadores?

"Es un proceso que se mantuvo, que ha dado sus frutos y títulos ha nivel local. Siempre lo internacional cuesta más, no solo es tener el nivel del equipo, hay que tener un poco de suerte en los cruces, pero no dudo que vaya hacer una buena campaña nuevamente. Ojala pueda ser destacada y quien dice que pueda llegar a instancias definitivas, sobre todo porque muchos de los jugadores que están y el cuerpo técnico se merecen un tipo de alegría de esas".

Lo que más destacó de Millonarios...

"Me gusta mucho como juega, lo he visto, vi la última final con Nacional en la que fue ampliamente superior, pero lamentablemente se lo terminan empatando sobre la hora. Lo vi acá en Uruguay contra Peñarol, me gusta la paciencia y la personalidad del equipo para plantarse en cualquier lugar".

¿Qué tal el crecimiento del equipo?

"Al principio no dio tantos frutos, confió en ese proceso y hoy tiene un equipo que más allá que no esté en las finales en este momento, no tengo duda que todo el mundo te dice que es el mejor de la liga colombiana".

¿Cómo ha vivido el retiro deportivo?

"Por ahora bien, en esta época del año uno está disfrutando con su familia, yo creo que la realidad va a empezar a caer como en enero cuando todos vuelvan a entrenar y los equipos vuelvan a pretemporada. En mi caso estaba hace cinco años en Cerro, era costumbre que ya tenia en el día a día instalado. A inicio del año, veremos como me siento, hoy me siento tranquilo, con la decisión que tome y con la carrera que hice".

¿Qué se viene para el 'Gato'?

"Soy entrenador recibido hace tres años, también gerente deportivo. Tengo formación docente para dar clases de entrenador. Estoy a la espera que en enero pueda aparecer alguna linda posibilidad y comenzar a trabajar".