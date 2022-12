José Luis Tancredi, su paso por Millonarios y sus recuerdos con Jorge Luis Pinto y Harold Rivera

El jugador uruguayo, quien vistió la camiseta del conjunto’ embajador’ en más de 80 oportunidades, y donde fue campeón de Liga y Copa, charló con GolCaracol.com previo al clásico capitalino de este miércoles y recordó su etapa como futbolista azul.

Dos años estuvo el uruguayo José Luis Tancredi defendiendo los colores de Millonarios, tiempo que le bastó para dejar huella y dejar en su palmarés el título de una Liga y de una Copa.

Por esa razón, el volante recordó en charla con GolCaracol.com aquellos momentos como futbolista del equipo ‘embajador’.

Además, se refirió a la forma en la que se encaran los clásicos capitalinos y se refirió a Jorge Luis Pinto y Harold Rivera, actules técnicos de Millonarios y Santa Fe, respectivamente, y quienes lo dirigieron en algún momento de su carrera.

¿En que anda el ‘Gato’ Tancredi’?

“Bien, hace más de un año que volví de Bolivia por temas familiares, terminé mi contrato en Oruro y me vine al Club Atlético Cerro, y tengo contrato hasta diciembre. Estoy estudiando, para definir a ver qué se hace cuando se termine el fútbol”.

¿Para entrenador?

“Sí, me queda el último módulo que empezaría el otro año y ya tengo tres licencias aprobadas y me faltaría el último para recibir la parte profesional. El de formativas ya lo tengo, pero mientras esté jugando no voy a ejercer”.

Su paso por Millonarios es muy recordado, ¿está pendiente del equipo cuando puede?

“Acá es difícil verlo, pero me entero siempre por redes sociales, y por conocidos que dejé en el equipo. Además, yo habló bastante con Luis Delgado, con Rafael Robayo, y otros”.

¿Qué recuerda de su paso por el equipo ‘embajador’?

“La época fue muy linda, el club en ese momento estaba urgido de títulos, de hacer buenas campañas, pero se pudo ganar el título de Copa, el de Liga, pelear una semifinal de Copa Sudamericana. Siempre destaco que fue algo positivo y que me ayudó un montón a crecer como profesional, y también en la parte humana, en la familia, porque mi hijo pequeño nació en Bogotá”.

Este miércoles se juega el clásico capitalino, ¿qué anécdotas tiene usted?

“No me acuerdo mucho algo específico, pero la verdad que vivirlo era algo espectacular, esos partidos se vivían de otra manera, en los clásicos me tocó ganar y perder, el que triunfa es el que goza”.

¿Cómo encarar esos duelos?

“Son partidos aparte, por más que parezca una frase hecha creo que la realidad es así, no importa como venga cada uno, se juega de diferente manera, ganar un partido de esos le puede significar un envión importante a Millonarios para enfrentar la última etapa del campeonato. Sé lo exigente que es Pinto, cómo le gusta trabajar, exigir al jugador y no creo que esté muy contento con los últimos encuentros, pero se va a rebuscar hasta el cansancio para ganar el clásico”.

¿Cómo le fue con Jorge Luis Pinto cuando lo dirigió?

“Lo tuve en Cúcuta, con el profe aprendí un montón después de que me fui, yo era jóven, muchas veces uno no quiere entender cosas o cree que tienes la razón y al pasar del tiempo te das cuenta que no. Me fue bien, tuve un buen trato, jugué bastante con él, Pinto fue el que me llevó al fútbol colombiano”.

¿Y de Harold Rivera qué opina?

“A Harold lo tuve como asistente de Julio Comesaña, en Patriotas, era una persona que se sabía que de fútbol, ‘la tenía clara’, como decimos nosotros, que tenía buenos conceptos, que leía bien los partidos, que entendía cómo había que hacerles daño a los rivales, así que no me sorprende que le esté yendo bien como entrenador principal”.

¿Qué extraña de su paso por Millonarios?

“El apoyo que tenía de su gente, por una cuestión de población acá los equipos tienen menos afición, jugar en El Campín era muy lindo porque la gente siempre reventaba el estadio y alentaba. Recuerdos tengo un montón, amigos, el poder culminar ganando ese título luego de más de dos años que había llegado, fue algo que me quedó marcado”.

¿Los hinchas le siguen escribiendo?

“Tengo el cariño, el respeto de la gente, para mis cumpleaños o cuando marco un gol, siempre me escriben, me saludan y trato de contestarle a todos porque tengo mucho agradecimiento”.