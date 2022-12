José ‘Pepe’ Moreno: “Si América cobra una deuda a mi nombre, quiero lo que me corresponde”

El exdelantero que supo salir campeón con el cuadro escarlata, habló con GolCaracol.com sobre esta situación. Además, Mauricio Romero, actual presidente del club, confirmó que están a la espera del TAS sobre la demanda que le hicieron a Independiente, de Argentina.

José ‘Pepe’ Moreno tiene claro que, si América de Cali está cobrando una deuda a su nombre, tiene derecho a recibir un porcentaje de esto.

Todo por una demanda que interpuso el cuadro vallecaucano a Independiente, de Argentina, por la falta de pago de la trasferencia del exdelantero oriundo de Santander de Quilichao (Valle del Cauca), hace ya 12 años.

“Demandamos a Independiente por incumplimiento de un convenio de transferencia, la cual ganamos ante la FIFA. Ellos fueron al TAS y estamos en ese proceso, tenemos audiencia ahora en marzo”, le confirmó Mauricio Romero, presidente del América, a GolCaracol.com.

La situación, para ‘Pepe’ Moreno es compleja, pues el club argentino no tiene ninguna deuda con él. “Independiente debía cancelarme el 8% de las tres cuotas de los 900 mil dólares que fue mi transferencia. Al final no cancelaron la última, pero llegamos a un acuerdo: yo quedé con el pase en mi poder y quedamos a paz y salvo”.

“Con América tampoco tengo deudas, simplemente es que, si van a cobrar un dinero a mi nombre, quiero lo que me corresponde. No entiendo por qué no voy a poder cobrar el porcentaje que me toca. En su momento eran 72 mil dólares que nunca me dieron y, pues ahora, se le deben sumar los intereses”, añadió Moreno.

Ante esto, el presidente de la institución escarlata respondió de manera escueta: “Eso lo analizarán nuestros abogados en su momento”.

Sin embargo, el exfutbolista que también supo vestir la camiseta en nuestro país de Millonarios, Pasto, Huila, Once Caldas, Bucaramanga y entre otros; señaló que esperar reunirse pronto con Romero y Tulio Gómez, máximo accionista del club.

“Mi idea es reunirme con ellos la próxima semana cuando vengan a Bogotá (ciudad donde reside) para enfrentar a Santa Fe”, puntualizó.

