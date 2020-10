José 'Ringo' Amaya: "El momento que pasa Nacional es muy malo, irreconocible para lo que es el club"

Este sábado se jugará una nueva edición del clásico del fútbol colombiano entre Millonarios y Nacional , con el condimento especial de que ambos clubes llegan con la obligación de sumar de a tres para recomponer su mal rendimiento, que se ha insinuado en las últimas fechas.

Aunque el 'verdolaga' esté parcialmente dentro de los ocho clasificados, su nivel colectivo e individual de algunos de sus jugadores no ha sido el esperado y hasta la continuidad de Juan Carlos Osorio en el banquillo técnico, se ha puesto en duda.

José 'Ringo' Amaya tiene la fortuna de decir que pudo actuar con la camiseta de Millonarios y de Nacional, pero fue en este último donde brilló por varios años, ganando tres ligas colombianas siendo una pieza clave dentro del equipo titular, y por eso es una voz autorizada para referirse a la actualidad del 'verde paisa'. Esto dijo en diálogo con GolCaracol.com.

¿Cómo califica usted el momento que pasa Nacional?

“El momento que pasa Nacional es muy malo. Hay bajo nivel, irreconocible a lo que es Nacional como club. A lo que siempre ha representado, un equipo que siempre juega bien al fútbol, peleando títulos, y hoy en día está, para mí, lejos de lo que siempre ha sido la identidad de Nacional. Esperemos que se pueda dar vuelta a esta situación y que el club nuevamente pueda recobrar de la identidad de juegos que siempre le hemos conocido”.

¿Los malos resultados se deben a mal rendimiento individual de jugadores o malas elecciones y planteamientos de Juan Carlos Osorio?

“Cada quien tiene su responsabilidad del mal momento. Los directivos y el cuerpo técnico no han elegido un buen equipo, por ende ha sido muy irregular Atlético Nacional en estos últimos años. Pensaría yo que también el planteamiento táctico del ‘profe’ lo respeto mucho, pero el hecho de rotar le da mucha desconfianza al jugador, al equipo como colectivo lo pone en una situación bastante difícil, de desconfianza cada uno de los jugadores y eso ha representado esta regularidad de Atlético Nacional. Aunque bueno, a los futbolistas también se les ha dado la oportunidad y no han sabido aprovecharla al máximo, entonces pensaría que cada quien tiene su responsabilidad por el mal momento”.

¿Este puede ser un partido 'saca técnicos' para alguno de los dos equipos?

“Lógicamente que puede ser un partido saca técnicos. Más en este fútbol colombiano que no se aguantan los procesos y más también en clubes tan grandes como Millonarios y Nacional, que no te aguantan un mal momento. Es una final para cada uno. Primero porque lógicamente es el clásico de Colombia, el partido más importante por lo que representan estas dos instituciones. Y bueno, lo otro son las condiciones en las que están los dos equipos. No andan en un buen momento, se necesita una victoria y de pronto esa victoria frente al equipo que siempre hay que ganarle, les va representar mucho y en la parte anímica y motivacional va a ser muy importante”.

¿Si Nacional gana con autoridad a Millonarios, es la oportunidad para demostrar que sigue siendo candidato?

“Nacional siempre va a ser candidato, así mal o como esté y más en este torneo colombiano, que como todos lo conocemos es un torneo en el que tu puedes ir mal y clasificas en las últimas instancias y después todo comienza desde cero. Entonces el sistema también ayuda a los que de pronto no andan muy bien durante gran parte del torneo, pero que cuando llegue la instancia definitiva, puedes cambiar todo este tema y puedes ser nuevamente un candidato para el título. Lógicamente estos equipos siempre van a ser candidatos así estén en las condiciones de ahora. Obvio que se les va a ser más difícil, pero si se llega al objetivo de clasificar, cualquiera puede ser campeón”.

Por: Santiago Clavijo Merino / @santiagocm96 /