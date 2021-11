José ‘Ringo’ Amaya: “En el Nacional vs. Junior el que cometa menos errores, sacará ventaja”

Nacional vs. Junior es uno de los clásicos que se jugará en los cuadrangulares de la liga colombiana 2021-II. El otrora corajudo volante José ‘Ringo’ Amaya vistió las dos camisetas y sabe que será un duelo entre grandes.

En charla con GolCaracol.com, el exjugador analizó el presente de ambos equipos, lo que espera de este encuentro y más.

Cabe recordar que el encuentro entre ‘verdolagas’ y ‘tiburones’ será este sábado, desde las 8:05 p.m., en el estadio Atanasio Girardot.

¿Qué decir de la actualidad de Nacional?

“El presente es óptimo, a excepción del partido con Millonarios, por ahí no se ganó de local ante un equipo que no puedes perder, un poco de decepción para los hinchas, pero se sabe lo que es este equipo, los jugadores que tienen, esos traspié suceden, en todo momento y le tocó a Nacional. Igual no creo que eso le vaya a quitar el gran trabajo que ha venido realizando y es uno de los opcionados a obtener el título de Liga, no es fácil, pero por lo que representa Nacional siempre es opcionado para el campeonato”.

Publicidad

¿Qué es lo que más le gusta de este Nacional?

“Nacional en los últimos tiempos no había generado tantas expectativas como ahora, creería yo porque no tenían jugadores importantes que le dieran ese diferencial, y este año los tienen, con buenos fichajes que les permitió construir un buen equipo con el profesor. Pienso que hay jugadores importantes que les dieron esa categoría y jerarquía que exige Nacional y esperemos porque el objetivo es solo uno en Nacional, y es ser campeón, el segundo no sirve y esperemos que a punta de trabajo y de esas individualidades puedan clarificar cada situación en cada uno de los juegos”.

¿Y al Junior cómo lo ve?

“Equipo grande, que cuando llega a finales siempre saca la jerarquía, también como Nacional tiene buenas individualidades. En Junior no es continuo el fútbol asociativo, pero igual sabemos de lo que se presentan en finales y no será fácil para los que los enfrenten, porque lo único que les sirve es ser campeón. No es ese equipo de los años anteriores, es diferente, pero de igual manera se sabe lo que representa jugar en el equipo”.

¿Cómo ve ese duelo de Nacional vs Junior y dónde sacarán diferencia?

Publicidad

“Para uno es lindo ver jugar estos equipos, que son de los más grandes. Yo pensaría que el que cometa menos errores es el que va a sacar ventaja, los dos tienen buenas individualidades y en cualquier momento te dan la oportunidad y no van a fallar. Será un partido importante, donde de pronto Nacional con un poco más de sociedad puede sacar ventaja, pero de igual manera Junior, sabemos que con sus jugadores puede también buscar un resultado óptimo”.

¿A cuál de los dos ve más en la final?

“Del hoy, de lo que se viene haciendo, Nacional es el que viene buscando esa gran opción, por lo que viene generando en fútbol. Lástima lo del último partido con Millonarios, pero esos traspiés pasan, pero que sepan que tengan los pies sobre la tierra y que no será fácil. Junior es un equipo grande y que se crece en finales, también”.

Por último, ¿en qué anda el ‘Ringo’ Amaya?

“Con varias empresas trabajando, el tema de la pastelería que tenemos en familia, y lo que siempre he dicho que uno como exfutbolista que ha vivido siempre de esto desde que nació no puede desligarse del fútbol. Tenemos una escuela que gracias a Dios hoy somos 1.000 niños en Barranquilla, en ocho sedes por todo Barranquilla, en Puerto Colombia, Soledad, ahí vamos sumando. Algo bien organizado, porque sabía que el momento de no jugar al fútbol iba a llegar, pero seguimos ligados por la pasión que hay”