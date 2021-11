José 'Trencito' Valencia denunció "amenazas e insultos" por saludar a amigos del América

El atacante del Deportivo Pereira José 'Tencito' Valencia, luego del partido en el que el elenco 'matecaña' cayó 5-1 contra el América de Cali, en la última jornada del 'todos contra todos' de la Liga 2021-II, denunció que recibió "amenazas e insultos".

"En las últimas horas he sido victima de amenazas e insultos, solo porque al final del partido, entre Pereira y América, saludé, hablé y me abracé con amigos de mi pueblo, donde crecí y me críe...", señaló de entrada Valencia en sus redes sociales.

Y añadió que, esos amigos son: "Adrián Ramos, Lucumí, Luiz Paz, entre otros, como el arquero Novoa, que compartimos en una selección Bogotá hace muchos años", todos ellos, jugadores del cuadro 'escarlata'.

Finalmente, el 'Trencito' aseguró sentirse "100 por ciento identificado con el club Deportivo Pereira y los resultados; la situación me afecta como a todos mis compañeros, pero los invito a no mal interpretar las cosas".