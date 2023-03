José 'Trencito' Valencia: "Estoy rogándole a Dios que salga algo para volver a jugar"

José 'Trencito' Valencia es uno de los futbolistas colombianos que ha tenido el privilegio de que con su talento ha podido migrar al fútbol del exterior, teniendo la posibilidad de jugar en Portugal, Argentina, Estados Unidos, Ecuador y Colombia. Asimismo, también ha podido triunfar a nivel de selección, donde tuvo la oportunidad de quedar campeón de las Esperanzas de Tolulon, donde compartió equipo junto a grandes figuras de la talla de James Rodríguez, Jeison Murillo, Santiago Arias, Duván Zapata, Luis Fernando Muriel, entre otros.

Si bien ha tenido una trayectoria que es envidiable para muchos, en la actualidad se encuentra sin equipo, a la espera de poder definir prontamente su futuro que le permita volver a competencia lo más pronto posible y así volver a hacer lo que más le apasiona, el jugar fútbol. Así las cosas, en Gol Caracol hablamos con el 'Trencito' quien nos contó de su actualidad, su día a día y las aspiraciones que tiene en estos momentos en los que se encuentra sin club.

"Me siento motivado todos los días, siempre está la esperanza y la fe de uno volver a jugar; el tema y el deporte depende 100% de tu preparación y de tu estado físico, entonces mantengo todos los días entrenando, muy juicioso con la alimentación, para el día que tenga que presentar exámenes médicos y pruebas estar bien", expresó de entrada el atacante de 31 años.

Y complementó, "mi rutina es despedir los niños al colegio; mi esposa se va al gimnasio; hago desayuno, hago fortalecimiento y unos ejercicios en el gimnasio que tengo en casa; recoger a los niños, almorzar; día de por medio trato de hacer doble turno, así que salgo a trotar o a jugar picados con algunas amistades; asimismo, día de por medio también entrenó con un entrenador personalizado que me manda la rutina por teléfono o viene y me entrena en la casa".

Aquí más declaraciones de José 'Trencito' Valencia:

*Su forma de aprovechar el tiempo

"Siempre trato de emplear mucho el tiempo en familia, aprovechando ese tiempo que quizá cuando uno está trabajando o jugando, esos fines de semana que uno está trabajando y no tiene el tiempo para estar con la familia, lo estoy aprovechando en este espacio que estoy teniendo. También me vinculo mucho con el tema de la casa, hasta jardinero me he vuelto; pendiente de las facturas, del mercado y de los otros negocios que tengo; así trato de invertir mi tiempo para no pensar mucho en el tema del trabajo y lo que se viene, porque muchas veces eso depende de la decisión de un presidente, un gerente y de un técnico, no depende 100% de mí".

*El tema económico

"Lógicamente es difícil porque la mayoría del futbolista siempre tiene un ingreso y se acostumbra a vivir acorde a ese ingreso entones cuando no está toca tener mucha mesura. Gracias a Dios mi familia y yo tenemos la fortuna de poder vivir tranquilos en ese aspecto. Soy muy consiente de la situación y del día a día que estoy viviendo; soy de hacer cuentas y anotar todo en un cuadernito, entonces es más de tener orden, saber de la realidad que se tiene, mesurar gastos y darle la prioridad a lo necesario".

*Prioridad de jugar en el extranjero

"Lógicamente le doy prioridad al tema del extranjero, porque lo he vivido y de hecho estadísticamente y visualmente me ha ido mucho mejor que cuando he estado en Colombia. Estoy rogándole a Dios que salga algo. Lo primero es que el técnico te quiera y poder afianzarse de nuevo en un equipo y poder pelear cosas".

*Posibilidades de llegar a un nuevo equipo

"El tema del futbol hoy en día depende mucho de las decisiones de los demás, así que ahora solo resta llenarse de paciencia y estar tranquilo, porque para que una contratación se depende de muchas personas. Toca tener la fe de que en algún momento se va a dar".