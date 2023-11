Juan Camilo Portilla: "Como jugador siempre tiene el sueño de ser llamado a la Selección Colombia"

Este viernes 3 de noviembre, el mediocampista del América de Cali, Juan Camilo Portilla, fue uno de los invitados al programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', y allí compartió valiosas perspectivas sobre la actualidad de su club y la posibilidad de un nuevo llamado a la Selección Colombia, para los próximos enfrentamientos en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026 .

La conversación en el programa ofreció una visión interna de la situación actual del 'escarlata' y planteó interesantes cuestionamientos sobre la posible convocatoria del jugador para representar a Colombia en los enfrentamientos contra Brasil y Paraguay.

"Uno siempre está a la expectativa y con la ilusión de ir a la Selección, obviamente ahora que uno lo ve tan cerca, esperando que ojalá así sea; pero bueno, tocara esperar la lista", afirmó Portilla.

Sobre la cercanía de esa posible convocatoria y de estar en el radar de la 'tricolor', liderada por Néstor Lorenzo, Juan Camilo Portilla aseguró que "yo siento que uno al estar allí, que lo tengan en cuenta, estar sonando, tiene más responsabilidad de hacer las cosas bien, de destacarse en el club; que obviamente es lo que lo lleva a uno a poder ir a la Selección. El tener buenas actuaciones y hacer las cosas bien para tener la oportunidad de ser llamado".

Otras declaraciones de Juan Camilo Portilla

*Sobre su perfil de 'ídolo' en América de Cali

"Sí, la verdad es que muy contento por todo lo que me ha pasado en este club tan lindo. Agradecido con la gente porque siempre le demuestran a uno ese cariño".

Juan Camilo Portilla, integrante de la Selección Colombia. Foto: Twitter FCF

*Las charlas con el cuerpo técnico de la Selección y las instrucciones que reciben algunos jugadores

"No, la verdad siempre como muy atentos a cómo terminaron los partidos, cómo estaba; el tiempo que estuve lesionado cómo seguía la recuperación, cómo me sentía; era más que todo eso".

"En cuanto a video y eso no, pero en el radar que ellos tienen y el grupo que se ha conformado, uno siempre esta muy al tanto por el teléfono, de los grupos que hay de la Selección, está muy atento a lo que se diga y lo que se comparte con los muchachos".

*Su posición natural en el campo de juego

"De '8', esa es mi posición habitual, la que a lo largo de mi carrera es donde más he jugado. Obviamente, cuando llegué a América con el 'profe' Osorio jugaba más de '5', más como ese primer volante; pero ahora con el 'profe' Lucas he vuelto a tener esa posición de interior, de mixto, y es en la que me siento más cómodo y he jugado más tiempo".

*El descontento de los hinchas por posiblemente no estar en los cuadrangulares

"Uno entiende a los hinchas, y más a los de América que son tan apasionados y entregados a su equipo. Es normal que quieran que todos sus jugadores estén para las finales, pero bueno, así es el fútbol, así es cuando uno está haciendo las cosas bien y que de pronto tiene esa oportunidad para ser llamado y estar ahí. Uno como jugador siempre tiene el sueño, lo entiendo, pero bueno, eso pasa".