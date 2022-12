Juan Carlos de la Cuesta y Eduardo Silva Meluk no han comprado al Rionegro

En diálogo con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', José Fernando Salazar confirmó que decidió poner a la venta al club; pero desmintió que ya haya un negocio con los expresidentes de Nacional y Medellín.

"Yo no he dicho que no quiero vender el equipo. Hasta el momento no hay una oferta formal", explicó este lunes José Fernando Salazar, en entrevista con el espacio radial que dirige Javier Hernández Bonnet.

A la pregunta relacionada con el interés de un grupo de inversores liderados por Juan Carlos de la Cuesta y Eduardo Silva Meluk, Salazar comentó que "hasta el momento no he recibido ninguna propuesta de los señores De la Cuesta y Silva Meluk".

Además, el máximo accionista del equipo antioqueño se mostró contrariado por las decisiones arbitrales en los partidos de Rionegro, en la Liga Águila I 2019.

"Los protagonistas tienen que ser los 22 jugadores en la cancha y no el arbitraje. Es de no creer lo que los árbitros están haciendo no solo con Rionegro, sino con otros equipos. Yo respondo por mi equipo y de las catorce fechas, si usted hace un análisis fecha tras fecha, nos hemos visto afectados en doce compromisos. El penalti de ayer (domingo) que le pitaron a Jaguares fue descarado. No sé quién se encuentra detrás de esto, pero de que hay una mano oscura, la hay", agregó Salazar.

Rionegro marcha en la última posición de la tabla con 8 puntos y recientemente cambió de entrenador de nuevo: salió Ever Hugo Almeyda y llegó Eduardo Cruz, con Flabio Torres como mánager.