Juan Carlos Henao y su salida del cuerpo técnico de Once Caldas: "No fui indisciplinado" Juan Carlos Henao y su salida del cuerpo técnico de Once Caldas: "No fui indisciplinado". El preparador de arqueros del equipo blanco de Manizales fue despedido el 2 de enero pasado con una escueta carta, hecho que lo dejó sorprendido.