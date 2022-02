Juan Carlos Osorio: "A reflexionar sobre nuestra manera de jugar y a mejorar; el rival ganó bien"

Complicada noche para América de Cali. Este sábado 12 de febrero, en el estadio Alberto Grisales, perdió 2-0 contra Águilas Doradas, en un partido donde las cosas no le salieron al equipo dirigido por Juan Carlos Osorio, quien así lo expresó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Además de la derrota, su jugador John Edison García fue expulsado, siendo una baja sensible para el próximo encuentro, el cual será contra La Equidad, el jueves 17 de febrero, a las 8:15 de la noche, en el estadio Pascual Guerrero, por la jornada número seis de la Liga I-2022.

¿Cuáles fueron los factores que llevaron al América de Cali a perder?

"Águilas Doradas nos ganó muy bien y nos enseñó muchas cosas. Creo que tenemos buenas reflexiones para hacernos de la manera de jugar nuestra y a mejorar la idea. El rival ganó bien. Ahora, el análisis se hará al interior del grupo, a mejorar y seguir compitiendo."

¿Qué fue lo que pasó con Christian Marrugo?

"En el segundo tiempo, a favor de nuestro equipo, es que limitamos a ese súper 'crack', como Christian Marrugo, a jugar en una zona que no era. Después lo que se dijo, se queda acá, entre él y yo, y listo. No pasa nada. Crédito al equipo que no les dejamos jugar en la parte complementaria."

¿Qué enseñanzas le deja este encuentro?

"Leonel Álvarez está al nivel de los mejores entrenadores del fútbol colombiano, cuando la idea de juego se conceptúa y lo hace bien en sus transiciones de defensa a ataque."