Juan Carlos Osorio: "Destaco profundamente el gran trabajo del 'profe' Gamero"

El entrenador Juan Carlos Osorio, técnico del América de Cali, se pronunció luego de igualar 0-0 frente a Millonarios, este sábado, en el juego correspondiente a la fecha 13 de la Liga colombiana.

"Iniciamos muy bien, los limitamos a muy poco en el primer tiempo; Millonarios es uno de los mejores equipos en el fútbol de elaboración y sin embargo les competimos de igual a igual, al final tuvimos más opciones que ellos", analizó Osorio.

"Competimos bien, en un muy buen partido de fútbol, enfrentamos a un gran rival que tiene sus virtudes y al que destaco profundamente por el gran trabajo del profe Gamero, nos llevamos un punto muy valioso para nosotros", añadió el estratega 'escarlata'.

"Esto es fútbol de alto nivel, hubo ocasiones para meterla pero no fue, no voy a sacrificar a nadie. Ahora no se nos están dando las cosas y seguiremos trabajando en todo lo que tenemos que mejorar", finalizó Osorio, quien toma un respiro en medio de una mar de irregularidades de su equipo en la Liga II 2021.