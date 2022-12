Juan Carlos Osorio: “Duermo tranquilo con la decisión que tomé sobre mi salario”

El técnico del Atlético Nacional informó que renunció a su sueldo para que el club pueda pagarle a los juveniles y a los otros empleados. Además, el estratega señaló que no le gustaría que le dieran el título a su equipo.

Juan Carlos Osorio contó este miércoles en una videoconferencia que decidió no cobrar su salario en Atlético Nacional, mientras pasa la crisis del coronavirus en Colombia.

"Pienso en las familias preocupadas, en los abuelitos, en los que pierden su trabajo"

“Estoy muy tranquilo con la decisión que tomé porque puse por encima de mis necesidades y de mis ganas, el interés, la necesidad y la situación real actual del club”, dijo de entrada el estratega risaraldense.

Además, el entrenador del cuadro ‘verdolaga’ habló de varios temas, entre esos dio su punto de vista sobre si recibiría el título de la Liga, en caso de que no se pueda reanudar, ya que Nacional es el primero de la tabla de posiciones.

“No me sentiría yo cómodo con que nos den como campeón, yo quiero jugar y competir, quiero que el fútbol regrese a nuestras vidas”; destacó.

Repase acá las declaraciones de Juan Carlos Osorio en atención a prensa:

* Atlético Nacional y el coronavirus

“A mí me parece que es oportuno hacerles conocer a todos que, por el muy buen acompañamiento, entendimiento de la situación y por recomendaciones del departamento médico, Nacional como club, inició siete días atrás, una semana atrás del simulacro de cuarentena”.

*Su renuncia al salario

“Fui muy claro y estoy durmiendo tranquilo, desde el día 20 y por sobre todas las cosas quiero no ser demagogo, ni muchos menos, pero sí valorar el trabajo del club, hace once días el presidente nos reunió y nos dijo cómo sería la situación, y preguntó quién está de acuerdo con la propuesta. Yo expresé inmediatamente la mía, estoy muy tranquilo con la decisión que tomé porque puse por encima de mis necesidades y de mis ganas e interés, la necesidad y la situación real actual del club. Para mí lo más importante es saber que los muchachos que se están consolidando, estén bien, se les esté cumpliendo a ellos sus necesidades por encima de las mías. Eso me hace feliz, a partir de ahí si quieren una explicación de los jugadores, tienen que hablar con el presidente”.

*Una fecha para su retiro

“Buenísima, la verdad que no, yo pensaba que iba ser hasta los 60, pero me siento con mucha energía, tengo muchos objetivos, al frente de mí, como ser humano, como profesional. Si la providencia lo permite estaré siete años más, hasta los 65, y esperar si de pronto pueda llegar a los 70, y así llegar a más vida profesional”.

*Futuro con Nacional, porque termina contrato en junio

“La verdad que no hemos tenido la oportunidad de entrar a hablar sobre el tema con el presidente, pero lo que está claro, que presidente, dueños, club y yo, tenemos el mismo objetivo que es ganar un título importante para Nacional”.

*Su punto de vista sobre si no se puede reanudar la Liga

“No me sentiría yo cómodo con que nos den como campeón, yo quiero jugar y competir, quiero que el fútbol regrese a nuestras vidas, con todos ustedes, con salud, con vida, con ganas de echar para adelante, y que el fútbol vuelva a hacer lo más importante entre las cosas más importantes, pero primero la salud de todos., que gane el mejor, el que se lo merezca”.

