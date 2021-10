"Ofrezco disculpas a la hinchada de América, lastimosamente los resultados no se han dado, en los últimos partidos hemos mejorado en el juego, nos faltan muchas cosas para ganar partidos, lo único que resta es descansar en silencio y reflexionar sobre la situación", dijo Juan Carlos Osorio en rueda de prensa post partido, tras caer frente a Atlético Nacional 0-2.

Además, el entrenador agregó: "A más tardar, el martes el club emitirá un comunicado sobre la decisión que se tomará, será la mejor para todos".

Y, nuevamente, el director técnico asumió toda la responsabilidad ante los malos resultados del equipo vallecaucano, que no levanta cabeza y ve comprometida su clasificación a los ocho mejores.

"Todas las preguntas buscarán un culpable, yo me hago responsable de los malos resultados, culpable no porque no le hemos robado un peso a nadie, no me voy a refugiar en los jugadores ni en nadie", expresó.

América es 13 en la tabla de posiciones, con 19 puntos, y ahora tiene que visitar al Deportes Tolima en la siguiente jornada de la Liga nacional.