Juan Carlos Osorio: "El señor dueño del América quiere sustentar sus desaciertos en nosotros "

Lo más reciente de Juan Carlos Osorio en el fútbol colombiano se dio con su paso por el banquillo técnico de América de Cali, en donde terminó dejando su cargo a causa de los malos resultados y una evidente deteriorada relación con los directivos de los escarlatas, en cabeza de Tulio Gómez. Aún meses después de su partida de los rojos del Valle del Cauca, aún se siguen tocado temas referentes a esa relación laboral.

"Para empezar hay que decir que ese es un tema superado de parte mía. Pero ya que usted me lo pregunta, cuando a nosotros nos tocó elegir, se nos dijo este es el presupuesto que hay. Eso fue muy diferente a lo que me propuso inicial, cuando (Tulio Gómez) vino a convencerme para trabajar con el club me dijo una cosa y ya estando allá; la realidad fue otra. Nosotros elegimos de acuerdo a ese presupuesto", dijo Osorio en entrevista con Javier Hernández Bonnet y su equipo de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', este jueves.

El antiguo timonel de Millonarios, Once Caldas y Nacional, en nuestro país, comentó que "nunca sugerimos, ni estuvimos de acuerdo que saliera Duván Vergara, porque él tiene esa capacidad de afuera hacia adentro. Entonces, esa fue decisión del club. Así por obligación pusimos a Jeison (Lucumí) y lo tratamos como interior y a través de su esfuerzo y capacidad retomó ese nivel. Y al momento de renovarle el contrato, Pompilio (Paéz) me regañó que cómo íbamos a dejar ir a Jeison. Que por dinero debía salir, y mire, Jeison marca el gol de un triunfo histórico del Tolima. Lo que pasa es que el señor dueño quiere seguir sustentando los desaciertos, en nosotros".

Osorio también comentó que "todo lo sucedido en América yo escogí bajo un presupuesto y cuando le tocó escoger a él (por Tulio Gómez); ahí tienen todo para el análisis. A través mío, él quiere justificar las malas decisiones y sus equivocaciones en mí. Para las verdades el tiempo, salieron 7 jugadores y ya volvieron tres. Y en el proceso suplicamos que no se fueran, y ahí están las consecuencias".