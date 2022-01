Juan Carlos Osorio: "En América, los fichajes los hace un comité deportivo al cual no pertenezco"

"Está claro que, por una decisión del club, las incorporaciones las hace el comité deportivo al cual no pertenezco. Trato de adaptarme, moldearme y acomodarme a las decisiones de ese comité", fueron las palabras de Juan Carlos Osorio en rueda de prensa, este viernes, cuando le preguntaron sobre los refuerzos que han llegado al América de Cali.

Claramente, este tema tiene pensando a todos en tierras vallecaucanas, tras no alcanzar los objetivos de salir campeón de la Liga en el 2021-II.

"Por encima de todo, está el concepto y esfuerzo mío para ganar, y ojalá jugando bien. Quiero aclarar que no me he opuesto a ninguna de las contrataciones porque, aunque no han sido jugadores que he pedido, cumplen con los requisitos para mí más importantes: primero, que sean colombianos y aclaro que no soy xenofóbico ni mucho menos, pero apoyo al 100 el talento colombiano", agregó el estratega.

Además, otro asunto que fue relevante en la atención a los medios fue la continuidad en el banquillo técnico de los 'diablos rojos', en este 2022.

"Mi continuidad, cuando se es un hombre transparente como mi caso, nunca está asegurada. Esa es una pregunta para los jefes. Por decisión propia, sigo ilusionado con este proyecto. América es un gran club, voy a dar el 100% para ganar un título con el equipo", añadió.

Y quiso mandarle un mensaje a la hinchada 'escarlata': "Para mí, lo más importante, es restaurar la imagen mía con la afición 'americana'".

¿Cuándo debutará América de Cali en la Liga del fútbol colombiano 2022-I?

Envigado será el primer rival de los vallecaucanos en el torneo que iniciará el próximo 20 de enero, a partir de las 8:05 de la noche, en el estadio Pascual Guerrero.