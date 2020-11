"Juan Carlos Osorio es mal técnico, un muy mal estratega y un muy mal planificador de nóminas"

Tanto Juan Carlos Osorio, como Atlético Nacional han sido temas recurrentes de análisis en los últimos días debido a los malos resultados en la Liga del fútbol colombiano y también en la Copa Sudamericana, en la que quedó eliminado a manos de River Plate, de Uruguay, tras empatar 1-1 en Medellín y luego de la penosa derrota 3-1 en Montevideo.

Osorio ya se marchó de la dirección técnica de los 'verdolagas', dejando un mal sabor de boca entre los hinchas y con un mar de críticas de parte de la prensa especializada del país.

Y para hablar de la actualidad de Nacional, este jueves GolCaracol.com habló con Francisco Foronda, quien jugó en el club paisa entre 1992 y 1996 y dejó una imagen de liderazgo, entrega y sacrificio por los colores del verde.

¿Cómo analiza lo que pasa con Nacional?

"Lo que pasa es que Nacional tiene el camino un poquito errado. No todo lo de Osorio es malo. Él quiso hacer cosas importantes en Nacional, darle dinámica e intensidad al juego. No lo logró tampoco porque realmente para esto tienes que integrar las dos fases en el juego, que son la defensa y el ataque. Él solamente intentó integrar el ataque y el fútbol no se compone solo de ataque. Tienes que defender bien para atacar bien, sino, no vas a cumplir con los objetivos".

¿Qué deja Juan Carlos Osorio en el equipo verde?

"Se le abona que quiso implementar acá en el fútbol colombiano un poco de intensidad en el juego y con Nacional no lo logró porque no tiene integrada la fase defensiva, que es la base que te sostiene por momentos el juego. Me parece un muy mal técnico, un muy mal estratega, un muy mal planificador de nóminas, pero se le abona que su intención es darle más intensidad al juego".

¿Los jugadores de Nacional qué culpa tienen en la crisis actual?

"Yo lo que digo es que los grados de concentración de los jugadores hoy son muy bajos. Se van de los partidos de un momento a otro. No lograron automatizar la táctica, se ven con una alta dosis de desconfianza y eso se traduce en los malos resultados".

¿Cómo califica la nómina de Nacional?

"Nacional no tiene mal equipo, pero se ve así porque ahora perdemos con los de mitad de tabla para abajo en el fútbol internacional. Eso no pasaba antes, ni a nosotros y ni a América o Millonarios. Nosotros nos enfrentábamos a los mejores, les ganábamos a los mejores y perdíamos con los mejores. Pero uno ya no puede perder con este tipo de equipos. Un equipo como el Tolima despunta y ya dicen que es la panacea y resulta que no es la panacea, es un equipo que dentro de la mediocridad del fútbol colombiano puede ser el mejor pero luego salen a la frontera y no pasa absolutamente nada”.