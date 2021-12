Juan Carlos Osorio: “Está claramente demostrado que el plan de juego dio resultado”

Juan Carlos Osorio analizó lo que dejó la derrota 1-0 de su América con Tolima, y de paso la eliminación en la liga colombiana 2021-II.

“Hay una tendencia muy marcada en nuestro fútbol a pensar que el rival es un desgraciado, y se utilizan términos, insultos, frases mal intencionadas, yo los invito hoy a entender le juego desde el otro punto de vista, el rival es un facilitador, el rival sea el que sea siempre le va a facilitar a uno el espacio y el tiempo. El juego del fútbol es un deporte de interacción en espacio compartido, más allá de la idea de juego nuestra, el rival siempre le va a facilitar espacio o tiempo, o por delante o por detrás, de la línea defensiva”; afirmó de entrada.

Además, Osorio se refirió a las estadísticas que dejó el encuentro de este lunes, en el Pascual Guerrero”.

“Hoy el rival nos facilitaba el espacio, por delante de ellos, por eso la declaración de intención nuestra de jugar. Si analizamos las estadísticas del partido, 62 por ciento de posesión para nosotros, 38 por ciento para el rival, está claramente demostrado que la idea de juego dio resultado, si a eso le sumamos que tuvimos 15 remates y ellos 9, está claramente demostrado que nuestro plan de juego dio resultado, donde radica el error es que ellos tuvieron dos remates a puerta, y nosotros los mismos dos de ellos”, agregó.

Acá más declaraciones de Juan Carlos Osorio:

*Su pedido al fútbol colombiano y su forma de juego

“Es el mejor momento de pedirle al fútbol colombiano que consideremos otras ideas de juego, porque no depende de uno, depende del rival, de donde el rival quiera, incluso con jugadores limitados darle el espacio a uno. La conclusión es que en Colombia jugamos a las transiciones de defensa a ataque, y cualquier rival puede hacer daño, porque tenemos jugadores explosivos y que en campo abierto son determinantes, el grave problema de nuestro fútbol es que cuando nos toca enfrentar a un rival que por decisión de ellos o nuestra o combinación de las dos, se repliega, hay que encontrar esos espacios; no tenemos eficacia. Hoy estamos tristes y eliminados, pero estoy orgulloso de mi equipo y jugadores, porque jugando contra un rival que se caracteriza de la misma manera, y que aplaudo y respeto, porque le ha dado resultados, a nivel local, porque a nivel internacional no, y es donde tanto nos quejamos, cuando nos toca proponer a nivel de club o nacional, no tenemos los argumentos futbolísticos y la idea para penetrar a un rival replegado intensamente y masivamente”.

Publicidad

*El estilo del Deportes Tolima y de Hernán Torres

“No podía yo felicitar a Hernán Torres, tiene una idea de juego muy marcada, la que le ha dado muy buenos resultados y que en escenarios eficaces como fue hoy, pero no podemos desconocer que cuando le toca proponer y jugar un fútbol elaborado contra un rival que le propone lo que normalmente él propone, tiene muchas dificultades. No soy yo el indicado para hablar de su equipo, lo felicito a Hernán y a su equipo, pero me quiero quedar con esta última reflexión: una cosa es jugar a lo que salga, otra cosa es jugar a un pelota, otra cosa es salir a ganar proponiendo. Yo creo que es el momento para reflexionar cuál es el presente de nuestro fútbol, y qué queremos que sea nuestro fútbol en 5 años o en 10 años”.