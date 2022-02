Juan Carlos Osorio habló de la Selección Colombia y reveló que quiere ser Ministro del Deporte

En medio de la difícil situación que vive la Selección Colombia, en las Eliminatorias Sudamericanas, estando afuera de los puestos directos para ir al Mundial de Catar 2022 y aferrándose a una pequeña posibilidad de disputar el repechaje, sonó el nombre de Juan Carlos Osorio para reemplazar a Reinaldo Rueda.

Hasta el momento eran solo rumores y ni el actual entrenador del América de Cali, ni desde la Federación Colombiana de Fútbol se habían pronunciado al respecto, con el fin de escuchar una voz y postura oficial al respecto. Sin embargo, este jueves 17 de febrero, el estratega risaraldense habló en rueda de prensa.

Luego del empate 1-1 de los 'escarlatas' frente a La Equidad, en el estadio Pascual Guerrero, por la séptima fecha de la Liga I-2022 del fútbol colombiano, le consultaron al director técnico por el tema de la 'tricolor', algo que no tuvo problema en responder con total claridad y dejando ver su postura.

"Es irrelevante, yo estoy feliz en América de Cali y es el proyecto deportivo al que lo doy mi 100% y lo demás, cada uno debe aclarar lo que dice, ya que públicamente nunca he manifestado nada entonces no creo que tenga que aclarar nada", dijo el entrenador en el inicio de su intervención.

Pero no fue lo único que expresó. En seguida, dio unas declaraciones que sorprendieron. "Ahora, ya que me lo pregunta, en un futuro me encantaría analizar la posibilidad de ser Ministro del Deporte y hacer algo por el deporte colombiano, de una manera desinteresada también", añadió.

"Al final lo único que quiero es aportarle al deporte colombiano y, en especial, al fútbol, que ha sido al que le he dedicado como 40 o 50 años, o bueno toda la vida, prácticamente", sentenció Juan Carlos Osorio en una rueda de prensa que ha causado gran revuelo en las últimas horas.

