Juan Carlos Osorio, ‘hincha’ de Medellín tras el clásico: “Les haré mucha fuerza en la Libertadores”

El técnico del cuadro ‘verdolaga’ se mostró orgulloso de sus jugadores luego del triunfo de este sábado frente a su rival de patio, en el estadio Atanasio Girardot.

Juan Carlos Osorio no ocultó su felicidad tras quedarse con el primer clásico paisa del año. Nacional derrotó 3-1 a Medellín, les entregó una alegría a sus seguidores y sigue líder en el fútbol profesional colombiano.

“Vamos por buen camino, anotando goles que no son muy comunes en nuestro fútbol. Todo el cerito es para los muchachos”, señaló el estratega en rueda de prensa.

De hecho, Osorio le restó importancia al once que utilizó Aldo Bobadilla, el cual tuvo varias variantes pensando en el duelo de la próxima semana, en Argentina, frente a Atlético Tucumán, en la vuelta de la tercera fase de la Copa Libertadores.

“Independientemente del once que pusieron en cancha, el fútbol ha demostrado que cualquiera le hace daño a cualquiera. No me sorprende, por eso ellos son profesionales, pertenecen a una plantilla de un club grande. Prefiero quedarme con lo que hicimos nosotros”, señaló.

“Tenemos una muy buena relación con el Medellín, el presidente, los jugadores, nos interesa mucho que le vaya bien, por el fútbol paisa y el fútbol colombiano. Quiero decirle que les vamos a hacer mucha fuerza, como la hicimos aquí cuando jugaron contra Atlético Tucumán”, resaltó.

Finalmente, volvió a referirse sobre el tiempo efectivo de juego, tema del que tanto habló durante los últimos días. “Hay que felicitar a ambos clubes; al ‘profe’ por la idea de juego ofensivo y a nosotros por tratar de que los reinicios no tomaran tanto tiempo. Yo creo que hoy fue un buen ejemplo de lo que debe de ser nuestro fútbol, en un clásico donde hay tantos intereses se jugó bien, el hincha disfruto de un buen juego”.

