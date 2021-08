Juan Carlos Osorio: "Hubo progreso en el juego, pero falta ser eficaces; lo demás serían excusas"

La era de Juan Carlos Osorio al frente del América de Cali continúa dejando algunas dudas y más después de firmar su tercer empate consecutivo (0-0 contra Patriotas, 0-0 frente a Jaguares y 1-1 ante Santa Fe), entre Liga y Copa.

Por eso, las preguntas con cierto tono crítico siguen aparecido en rueda de prensa. Frente a ello, el entrenador nunca les hace el quite y responde de manera puntual, como fue el caso este domingo, tras la igualdad en El Campín.

ANÁLISIS DEL AMÉRICA DE CALI

"Enfrentamos a un rival difícil. Hubo progreso en nuestro juego, encontramos mejor las sincronizaciones entre laterales, extremos e interiores. Además, le sumamos la participación del mediocentro. Estamos progresando, mejorando y nos llevamos un punto muy importante y merecido, producto del juego hecho en el segundo tiempo. Tenemos la oportunidad de mejorar en nuestra ida. Nos alegra mucho que Joel Graterol participará con su selección nacional"

NO SE VIO EN LO COLECTIVO Y FALLAS DEFENSIVAS

"Me parece que, colectivamente, el equipo mostró un buen rendimiento. Como lo hablamos al interior del grupo, quizá hubo errores a nivel 'micro'. Defensivamente, no entiendo la pregunta porque si vamos a la estadística, Joel Graterol solo intervino en tres acciones, lo cual es normal, en especial, cuando América tiene su línea defensiva en la mitad de la cancha. En defensa, hemos mejorado mucho"

PROGRESO EN LA IDEA DE JUEGO

"El equipo muestra progreso. Seguramente, tenemos muchas cosas por mejorar y siempre será así. Cuando uno es parte de un proyecto y, cada día, se quiere jugar mejor, siempre habrá cosas por mejorar"

¿QUÉ HACER PARA NO SUFRIR TANTO Y SER MÁS PROTAGONISTA?

"Hoy fuimos protagonistas. Quizá nos falta eficacia en el último tercio. Como todos los equipos colombianos, que hay muy pocos, que tratan de jugar a un fútbol elaborado y eso se sufre contra equipos replegados. No es casualidad que en el fútbol nuestro, los goles sea concretados en transiciones de defensa a ataque y esa no es nuestra idea de juego. El objetivo es diferente, entendemos la dificultad de la misma, el riesgo que se asume y la valentía que se tiene. En la medida que seamos más eficaces, nos convertiremos en un equipo más eficaz y se verá reflejado en los resultados"

¿POR QUÉ NO DARLE MINUTOS AL JUVENIL CRISTIAN GAMBOA?

"Nosotros no le entregamos la responsabilidad ofensiva a lo que, tradicionalmente, se conoce como el número '10'. Cristian va por buen camino, fue campeón con selección Valle, pero si vamos a mirarlo solo desde ese punto de vista entonces estamos esperando el regreso de Daniel Hernández. No nos parece que debamos depender solo de un jugador. Tanto la parte defensiva como ofensiva, le corresponde a los 11"

¿POR QUÉ EL EQUIPO NO GANÓ?

"No hemos sido eficaces. Contra Patriotas y Jaguares, tuvimos suficientes oportunidades para anotar. Así es el juego, solo no hemos estado finos. Lo demás sonaría a excusas. Nuestra idea de juego es trabajar y ser más contundentes en el último tercio"