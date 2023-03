Juan Carlos Osorio, listo para volver a los banquillos: "Estoy buscando proyectos deportivos"

En las últimas horas, el profesor Juan Carlos Osorio volvió a sonar fuertemente luego de aparecer en una extensa entrevista con 'Espn', en la que se refirió a diferentes temas relacionados con el fútbol actual y también se refirió a la posibilidad de regresar a la dirección técnica. En este momento, según sus palabras, se encuentra en tiempos de análisis y también en unión familiar, luego de la muerte de Hernán Osorio, su papá.

"Me di un mes más con mi familia, con mi madre y demás, un duelo que me lo merecía, porque como todos saben falleció mi padre. Afortunadamente lo pude despedir, y básicamente por eso me tomé este año sabático", contó el otrora timonel de clubes de nuestro país como Millonarios, Once Caldas, Nacional y América de Cali.

En medio de la conversación con el panel de periodistas, el experimentado entrenador comentó que “estoy buscando proyectos deportivos. Mientras estaba con mi familia, estudiaba el juego y la neurociencia. He profundizado bastante sobre algunos conceptos y estamos preparados para el próximo proyecto deportivo”.

En ese aspecto hay que indicar que Osorio ha sonado en estos días para equipos internacionales, como hace una semana cuando los medios mexicanos indicaron que era candidato para llegar al Monterrey y al Tigres. Hace una semana también trascendió de manera extraoficial que directivos de Once Caldas lo habría contactado, justo cuando se dio la salida de Diego Corredor.

También se ha mencionado alguna cercanía con Leones, de la Primera B del balompié de Colombia.

El entrenador colombiano durante varios minutos realizó un análisis táctica y se extendió en sus apreciaciones, a la vez dejó algunas sentencias como que "podemos ser igual de agresivos que los europeos pero hay que entrenarlo". Además sugirió soluciones a algunas falencias que se presentan entre nuestros equipos, dentro de las que resaltó el tema del juego aéreo. Esto especialmente cuando se juega a nivel internacional.

Como ya es habitual, las palabras de Juan Carlos Osorio generaron reacciones y hasta controversia en las redes sociales, en donde tuvo comentarios a favor y en contra de los seguidores del fútbol nacional, que lo han visto dirigiendo a diferentes clubes del país.

La última experiencia de Osorio en el fútbol colombiano fue en América, de donde se marchó el 31 de marzo de 2022 después de haber tenido diferencias conceptuales con los dirigentes, principalmente con Tulio Gómez, dueño de los escarlatas, quien incluso emitió algunas declaraciones que reflejaron el alejamiento de las partes.

