“Juan Carlos Osorio me manifestó que no va a renunciar, él quiere continuar en el América”

El futuro de Juan Carlos Osorio en el América tiene a todos pendientes en el fútbol colombiano y por eso, algunas personas cercanas al estratega dieron a conocer información de la decisión que tomó el técnico.

“La verdad hablé con el profe Juan, tengo una muy buena relación con él, una de amistad hace muchísimo tiempo y me manifestó que no va a renunciar, que él quiere continuar. Si en la reunión de la tarde no sucede nada extraordinario; seguirá”, afirmó de entrada Mauricio González, periodista de ‘DirecTV’, en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Además, el comunicador salió al paso de los rumores que señalan que Osorio tiene algún problema de alcohol.

“Durmió cuatro horas, de 1:00 a.m. a 5:00 a.m., es un hombre de poco sueño, pero como dicen que borracho, drogadicto, lo han tildado de todo, el irrespeto es tenaz. Yo lo conozco, es disciplinado, de mucho carácter, a veces yo también lo aconsejo, uno a los amigos los aconseja, a veces le digo que le baje un poquito porque es alguien público”, afirmó.

Por último, se supo que la reunión que definirá el futuro de Juan Carlos Osorio en el América de Cali, será este lunes, a las 5:00 p.m., por lo que habrá novedades en las próximas horas.