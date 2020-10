Juan Carlos Osorio: "Me negué rotundamente a la salida de Baldomero Perlaza a otra liga"

Juan Carlos Osorio volvió a sonreír tras ganarle 3-2 a Envigado, este sábado, en la fecha 11 del fútbol colombiano.

Nacional sufrió más de la cuenta, pero al final venció 3-2 a Envigado en el fútbol colombiano

En rueda de prensa analizó la victoria en el Atanasio Girardot: “Desde el aspecto del juego creo que mejoramos ostensiblemente sobre todo en algo concreto y es el espacio de ayuda mutua, y Baldomero a mi izquierda en mi opinión es el mejor volante llegador del fútbol colombiano en la actualidad, casi que lo pusimos de segundo ‘9’, y le ayudó a Jefferson Duque”.

De hecho, Osorio siguió mostrando que Perlaza, autor del tercer gol para Nacional, este sábado, es pieza clave de su equipo.

James Rodríguez, Yerry Mina y Santiago Arias se hicieron sentir en Inglaterra y Alemania

“Hace poco cuando me contactaron a la posible llegada de baldo a otra liga me negué rotundamente, porque no podemos seguir perdiendo a nuestros mejores jugadores”, afirmó.

Publicidad

Además, el técnico risaraldense señaló que “esperemos que a partir de hoy las cosas cambien, que el equipo recobre la confianza y ojalá que podamos elegir mejor el once en cada juego y mostrar consistencia en una liga tan complicada como la nuestra”.