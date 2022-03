Juan Carlos Osorio: "Muy difícil jugar nueve contra once, fue una muestra épica de cómo aguantar"

Juan Carlos Osorio se mostró tranquilo y satisfecho, después del triunfo en el clásico vallecaucano por la mínima diferencia con gol de Adrián Ramos este sábado, por la décima jornada de la Liga colombiana.

“El segundo tiempo fue una muestra épica de cómo aguantar, guardar, defender un resultado a favor. Muy difícil jugar 11 contra 11, y ni se diga 11 contra 9, todo el crédito y mérito para nuestros jugadores", aseguró el risaraldense.

El estratega del 'escarlata' no se quedó callado y opinó acerca del arbitraje de Wílmar Roldán: "Me queda una ‘dudita’ y no me la puedo aguantar, creo que la expulsión de Larry Vásquez venía de un balón que salió, él se llenó de rencor, pero eso no puede pasar. Roldán tuvo una actuación regular, y hay cinco cosas para mejorar nuestro fútbol y una es la del arbitraje, en Colombia es distinto a nivel sudamericano, se pitan demasiada cosas que no son”.

Sin duda alguna, una de las cosas que dejó a Osorio para 'sacar pecho' fue haber ganado con dos hombres menos: “Todos son figuras, estamos felices por el resultado, teníamos el control de juego cuando estábamos 11 contra 11, y en inferioridad numérica tenían ellos mejor circulación y era obvio. El ajuste que hicimos desde la sesión de entrenamiento número 42 se vio reflejada, entonces un aplauso de parte mía para todos nuestro jugadores y estoy muy orgulloso”.

¿En qué posición quedaron Deportivo Cali y América de Cali?

Con este triunfo, los 'diablos rojos' llegaron a 15 puntos, ubicándose en la séptima posición de manera parcial, a la espera de lo que suceda en lo que resta de la décima jornada de la Liga I-2022. Por otro lado, los 'azucareros' están en el puesto 18, con tan solo siete unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar Deportivo Cali y América de Cali?

El miércoles 16 de marzo, a las 6:05 de la tarde, Deportivo Cali visitará al Atlético Bucaramanga, mientras que América de Cali recibirá al Independiente Medellín, el sábado 19 de marzo, a las 8:00 de la noche. No obstante, antes de ello, se verá las caras y, por duplicado, con el 'poderoso', pero por la Copa Sudamericana, el 9 y 16 de marzo, respectivamente.