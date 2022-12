Juan Carlos Osorio: “Nacional tuvo un buen juego y un desempeño de acuerdo con lo planeado”

El equipo verde se quedó con el triunfo en casa frente al Cúcuta y ahora deberá viajar a Ibagué para enfrentar al Deportes Tolima, en el Manuel Murillo Toro.

Juan Carlos Osorio, técnico de Nacional, reconoció este sábado la labor de sus dirigidos en el triunfo 3-1 sobre el Cúcuta Deportivo, en el Atanasio Girardot.

“Nacional tuvo un buen juego, un rendimiento y un desempeño de acuerdo con lo planeado. La idea de juego fue bien ejecutada, por ahí nos equivocamos, pero es mi responsabilidad porque el equipo está acostumbrado a otra idea”, aseguró Osorio.

“Creo que el empate de ellos viene porque quisimos sostener la pelota en el tercio medio y sobre el final no había que arriesgar tanto y dejar que se abriera el partido. Más que reparos son cosas por mejorar”, agregó.

El técnico risaraldense se refirió también al extremo Daniel Muñoz, una de las figuras del encuentro y autor de dos de los tres goles frente al conjunto rojinegro.

Nacional hizo respetar su casa y empezó con pie derecho los cuadrangulares: 3-1 sobre Cúcuta

“Una de las virtudes de Daniel es su polifuncionalidad, puede jugar en diferentes posiciones, y complementando todo, tiene gol y creo que eso es muy importante. Ha sido importante desde el inicio del torneo y en las posiciones donde ha jugado ha dado el cien por ciento”, afirmó.

Por último, Osorio felicitó a la terna arbitral y dijo que dejaron competir e hicieron que el juego fuera más fluido.

“Me gustaría felicitar al árbitro o a los que dirigieron el juego, no les conozco los nombres, no me preocupo ni me ocupo normalmente de eso, pero contribuyeron mucho al juego, dejaron competir, y hoy se notó la determinación y la vehemencia con que los dos equipos jugaron, de una manera digna y con respeto por el rival”, finalizó.

Nacional jugará el próximo miércoles en condición de visitante frente al Tolima, en el Manuel Murillo Toro.