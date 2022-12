No, gracias.

Juan Carlos Osorio no incluyó a sus extranjeros para la visita de Nacional a Cúcuta Juan Carlos Osorio no incluyó a sus extranjeros para la visita de Nacional a Cúcuta. El técnico risaraldense no convocó a Hernán Barcos, Pablo Cepellini, Patricio Cucchi y Alberto ‘Tino’ Costa, para el último duelo de los cuadrangulares finales.