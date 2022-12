Juan Carlos Osorio: “No me adelanto a ningún acontecimiento, nunca me he aferrado a un cargo”

El entrenador de Nacional cerró con victoria su participación en los cuadrangulares semifinales de la Liga Águila ll 2019, y tras el 0-1 contra Cúcuta habló de lo que se viene a futuro.

Este miércoles, en el estadio General Santander, los ‘verdolagas’ vencieron por la mínima diferencia a los ‘motilones’, con un solitario gol de Baldomero Perlaza. Juan Carlos Osorio, en conferencia de prensa ,entregó su balance del rendimiento de los antioqueños.

Varios jóvenes jugaron con el verde, ante esa situación dijo “yo auguro un muy buen presente y un promisorio futuro para Nacional. Yo creo que en un futuro muy lejano todos se van a dar cuenta lo que nosotros pensamos y lo que creemos que debe ser el proceso de este equipo”

De cara a lo que viene sobre su continuidad en el banquillo de Nacional añadió “hoy era un partido muy importante para el club y yo lo asumí de esa manera. Yo no me quiero adelantar a ningún acontecimiento, nunca me he aferrado a ningún cargo. A nuestro regreso nos reuniremos con nuestro presidente, él nos dará su apreciación, lo que piensa la junta directiva; y nosotros le daremos su parte”.

No habló de fichajes, pero sí de lo que pretende hacer con su equipo en un eventual 2020. “Humildemente hay que reconocer que Nacional no es ajeno a la situación sociopolítica que vive nuestro país. Este club no es un equipo rico, aquí debemos tener prudencia, austeridad y elegir bien; tener un muy buen equipo, que representen muy bien la institución”.

Admiró a sus futbolistas diciendo “yo valoro lo que hemos hecho en estas finales. Nacional ha hecho una muy buena tarea y les ha dado la oportunidad a jugadores jóvenes y continuaremos en ese camino”.

Nacional llegó a ocho puntos en los cuadrangulares de la Liga Águila, pero desde la jornada anterior ya estaba eliminado de la lucha por avanzar a la final.

