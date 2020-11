"Juan Carlos Osorio no sabía que Vladimir Hernández tenía coronavirus y eso fue el máximo de todo"

La salida de Juan Carlos Osorio del banquillo técnico de Atlético Nacional ha dado mucho para hablar. Luego de la contundente derrota 3-0 frente a Millonarios , se dio la salida del entrenador risaraldense. Sin embargo, todavía existen algunas dudas respecto a los términos en los que se dio la ruptura.

Carmelo Valencia: “Sabemos lo que es Junior, estamos soñando y esperamos materializarlo en enero”

Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol y del programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', reveló algunos detalles que se dieron minutos previos al duelo frente al 'embajador' y que desataron la furia de Osorio para que tomara la decisión de irse del 'verde de la montaña'.

"La relación entre Osorio y el presidente de Atlético Nacional venía resquebrajada desde hace rato. Un día antes del partido, el presidente dijo que respetaba las decisiones de Osorio pero no las compartía. En Nacional bajaron salarios, al técnico también le llegó la guillotina para reducir su sueldo y lo comprendió. Pero había un teléfono que no funcionaba y que perdió toda comunicación entre presidente y director técnico. Cuando se fue Daniel Muñoz, sin el conocimiento de Osorio, hubo calentura y reclamos. Después se presentaron actos de indisciplina con otros jugadores en Atlético Nacional. Me dicen que uno de los protagonistas era Gustavo Torres", señaló Hernández Bonnet.

"Las órdenes se las empezaron a mandar al técnico del conjunto 'verdolaga' y no solamente era el presidente el que se mostraba distante con Osorio, sino también una de las hijas del dueño, creo que es Carolina Ardila" añadió.

"Si Sebastián Villa no es convocado por Colombia, eso le podría traer un problema a Daniela Cortés"

Publicidad

Acerca de lo que aconteció en el camerino del equipo durante la charla técnica del entrenador, nuestro director general reveló una situación que generó la fuerte molestia del entrenador risaraldense.

"Ese día, él empieza a charlar con los jugadores y quien me lo contó, me dice que Osorio estaba tan ilusionado en ese partido, que tomó del hombro a Vladimir Hernández y le dijo 'goleador, hoy espero lo máximo de ti' y contó con que él fuera el extremo izquierdo, no González Lasso. Resulta que, sin saber nada, Osorio le estaba dando instrucciones para entrar al terreno de juego, a un jugador a quien ya le habían detectado el coronavirus, y ese fue el detonante del distanciamiento: que el propio técnico no sabía que un jugador tenía coronavirus. Él se dio cuenta porque lo vio salir con un oficial del club y al preguntar, le dijeron lo que sucedía", agregó.

Del mismo modo, Hernández Bonnet siguió dando detalles de cómo se dio la salida de Juan Carlos Osorio de la institución.

"Fue impersonal. Hablaron por la noche, quedaron de conversar en la mañana otra vez y ahí simplemente le hicieron la llamada y le dijeron que ya no era más el técnico del equipo. No hubo un trato que estuviera a la altura de la relación que anteriormente habían construido Atlético Nacional y Juan Carlos Osorio. Ese matrimonio terminó muy mal".

Juan Guillermo Cuadrado no le falla a Juventus: pase gol en el triunfo 1-4 sobre Ferencváros

"Estaban esperando la oportunidad y Osorio dio papaya. La cosa terminó mal y el asunto fue maluco", concluyó Javier Hernández Bonnet.