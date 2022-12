Juan Carlos Osorio: “Ofrezco mis disculpas a los periodistas, fui inoportuno, precipitado y altanero”

El entrenador de Atlético Nacional habló este martes y se excusó por la actitud que tuvo en la rueda de prensa, luego del empate 2-2 con Junior, donde se le vio alterado, interrumpió a los periodistas y tuvo un tono soberbio.

Juan Carlos Osorio compareció ante los medios de comunicación y pidió disculpas por la actitud que tuvo en la rueda de prensa del pasado domingo. Además, analizó la actualidad de Nacional y lo que será el duelo con Junior.

"Aprovecho la oportunidad para ofrecer mis más sinceras disculpas a quienes estaban en la rueda de prensa pasada. Fui inoportuno, precipitado y altanero", dijo de entrada el entrenador, refiriéndose al tono soberbio que utilizó en la rueda de prensa luego del empate 2-2 con los barranquilleros, en el Atanasio Girardot.

Juan Carlos Osorio ofreció disculpas por su actitud en la rueda de prensa del pasado domingo, luego del empate 2-2 de Nacional con Junior. "Fui inoportuno, imprudente y altanero", dijo el timonel.



Por otra parte, Osorio se refirió al partido de este miércoles, a las 7:00 p.m., en el estadio Metropolitano, frente al Junior.

“Este es un partido muy similar como contra Tolima, van a salir a proponer más y nosotros trataremos de ser valientes y un equipo que compita de igual a igual. Queremos ganar los próximos 3 juegos y vamos a dar el 100% por ello", agregó.

Por último, el estratega risaraldense habló de lo que lo “frustra” en el actual semestre con Atlético Nacional.

“Me ofusco más con los míos cuando generamos cinco, seis o siete oportunidades de gol y no concretamos las suficientes para ganar, eso me frustra, pero todos somos responsables, no solo los delanteros", concluyó.