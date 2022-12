Juan Carlos Osorio pese a la victoria: “Indiscutiblemente hay muchas cosas por mejorar”

El entrenador del cuadro ‘verdolaga’ entregó su balance y se mostró complacido luego del triunfo de sus dirigidos contra Patriotas, este jueves, en Tunja, y por la fecha 16 de la Liga Águila.

Mostrando un fútbol de presión alta. Así fue como Nacional logró el segundo gol, para la victoria 1-2, sobre los boyacenses. Juan Carlos Osorio compareció en rueda de prensa y dio su opinión sobre lo sucedido.

Sobre el juego señaló: “estamos muy satisfechos, hoy de tiempo corrido jugamos 60 minutos 28 segundos, eso poco se ve eso en el fútbol colombiano. Nacional está decidido y tiene como objetivo cumplir con esa premisa. Jugar así dice mucho de nuestro equipo. Nacional supo controlar a un rival que con frecuencia es muy difícil de vencer en Tunja, ganamos de una manera justa y con autoridad”.

Nacional aprovechó los increíbles errores de Patriotas, lo venció 2-1 y es nuevo líder de la Liga

El tanto del triunfo fue un fallo del portero Álvaro Villete, quien le dejó el balón a Pablo Cepellini para definir sin problema. Sobre esa situación dijo “querer salir tocando es un riesgo que se toma y producto de la presión alta llegamos al segundo gol. Nacional durante gran parte del partido fue superior, el equipo tuvo un gran rendimiento”.

“Quiero destacar la labor de Helibelton Palacios jugando de defensor central, nos dio una gran oportunidad”, fueron sus palabras de elogio para uno de sus futbolistas, quien normalmente juega como lateral derecho.

Pese a tomar el liderato de la Liga Águila indicó “indiscutiblemente hay muchas cosas por mejorar, pero en términos generales el equipo mostró carácter y reacción. Lo de esta noche es muy meritorio para el grupo”

Remató su intervención haciendo énfasis en que sus rotaciones no van a cambiar, “el objetivo principal es consolidar una idea de juego, nosotros no buscamos consolidar un once, dentro de los 20 jugadores que tenemos, el que le corresponda debe cumplir sus funciones dentro de una idea de juego”.

