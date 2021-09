Juan Carlos Osorio, reflexivo, autocrítico, elogió al Bucaramanga y hasta nombró a 'Teo' Gutiérrez

América de Cali nada que levanta cabeza. Este sábado, perdió 2-1 frente al Atlético Bucaramanga, por la fecha 11 de la Liga colombiana II-2021. Por eso, el entrenador 'escarlata', Juan Carlos Osorio, se pronunció y analizó el encuentro, haciendo referencia a diversos temas, entre ellos, la rotación.

CONCLUSIONES DEL PARTIDO

"Felicito al Bucaramanga por el buen juego que hicieron. Los dos jugadores más influyentes fueron Andrés Correa, con 37 años, y Sherman Cárdenas, de 32 años. Felicitar al club, al equipo y al profesor; asimismo, habla muy bien de ellos dos. Sherman y Andrés son para Bucaramanga, lo que Teófilo es para Deportivo Cali. La reflexión que hago es que tenemos que analizar, profundamente, que los jugadores influyentes de los equipos sean tan avanzados en edad. Eso implica que la renovación no se está teniendo en cuenta. Por otro lado, en un promedio de 23 años, seguimos sufriendo en defensa. Esperamos que a futuro, podamos consolidar una línea defensiva más sólida"

¿POR QUÉ NO SALIÓ LO PLANIFICADO?

"Los cambios que hicimos fueron acertados y el inicio de juego no. Responsabilidad mía al no iniciar de la manera como se hizo en el segundo tiempo"

¿POR QUÉ NO SE LE VE FORMA AL EQUIPO?

"No estoy de acuerdo con ello. El equipo, en cuanto a posesión, es superior al rival. Me parece que el resultado es una cosa y el trámite del partido es algo diferente. Fuimos superiores, incluso en el primer tiempo, pero ese es el juego. Algunos quieren elaborar y otros buscan fútbol directo. Seguiremos en nuestra idea de juego y tratando de mejorarla"

¿POR QUÉ TARDÓ EN REPLANTEAR?

"No es coherente esa opinión. Nunca tuvimos un corte defensivo. No estoy de acuerdo con esa opinión"

¿ES MOMENTO DE APOSTAR POR LOS QUE TIENEN POCA EXPERIENCIA?

"¿Ahora sí la rotación se debe ejecutar? Hoy, es el momento y la responsabilidad del equipo más experimentado posible para afrontar esta difícil situación"