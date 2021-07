Santiago Moreno es uno de los grandes talentos jóvenes que tiene el fútbol colombiano, sin embargo, estarías a pocas horas de irse al fútbol estadounidense, algo que enojó a Juan Carlos Osorio, entrenador del América de Cali.

En rueda de prensa, previa al partido de vuelta contra Atlético Paranaense, por Copa Sudamericana, el entrenador se refirió a la posible salida del jugador.

“La decisión de Santiago, de considerar la oferta que aparentemente tiene ha sido una decisión estrictamente de él, de su agente y su entorno. Consideramos que Santiago no tiene la cabeza puesta en el equipo y mucho menos en este partido tan importante para el club, por eso, por una decisión nuestra y hablándolo con él, decidimos que esté marginado de los trabajos colectivos”, afirmó Juan Carlos Osorio.

Además, el estratega risaraldense mencionó que nadie es “imprescindible en el equipo”, a pesar de perder a una de sus figuras del plantel.

“Invitamos a Santiago a tomar una decisión y obviamente la decisión es que él está considerando irse, por eso es que no creemos que tenga la cabeza en este objetivo y este partido, nadie es imprescindible. Sería desafortunado porque es un jugador joven y el precio de la transferencia no se justifica, el fútbol colombiano no puede seguir produciéndole jugadores a una liga respetable como la MLS a ese precio”, finalizó el técnico del América de Cali.

Cabe recordar que en las últimas horas se habla de la salida de Santiago Moreno tumbo al fútbol de Estados Unidos, más específicamente al Portland Timbers.