Juan Carlos Osorio: "Si es difícil jugar con 11, imagínese con 10, pero competimos dignamente"

Luego de haberle ganado a Millonarios, en la primera jornada, América de Cali viajó con el mismo objetivo a Ibagué. Sin embargo, perdió 2-0 frente al Deportes Tolima, por la segunda jornada de los cuadrangulares de la Liga colombiana II-2021.

Cabe resaltar que, desde el primer minuto, los 'escaralatas' quedaron con 10 hombres, tras la expulsión de Jerson Malagón, complicando la situación. Justamente, frente a ello, el director técnico Juan Carlos Osorio empezó su rueda de prensa. Eso sí, no fue el único tema al que se refirió.

¿Cómo fue recomponer el equipo, tras quedarse con 10 jugadores, desde el primer minuto?

"Cuesta entender cómo un jugador como Jerson Malagón, tan espiritual y comprometido con el juego limpio, se va al minuto de partido. Cosas del fútbol. Lo más esperado del juego es lo inesperado. Desde mi punto de vista, como hombre del fútbol colombiano, envidió la liga inglesa, donde el jugador más influyente de cada partido es un futbolista y no el que está encargado de las reglas y hasta un cuarto árbitro. Eso no es correcto y no se transmite un buen mensaje. Felicito a Hernán Torres, que tiene un buen equipo, el más atlético del fútbol colombiano. Nuestro plan continúa igual. Esperaremos el partido contra ellos, en cancha nuestra. Si es difícil jugar con 11, imagínese cómo es con 10, pero competimos dignamente. Ya veremos qué nos traen los próximos partidos."

¿Hacer tantos cambios en estas instancias no es muy riesgoso?

"Esta pregunta la responderé después del partido contra Alianza Petrolera."

¿Qué es lo que más resalta del equipo frente al Tolima?

"Lo que más destaco es la manera como se compitió, de una manera digna. Con un hombre menos durante los 90 minutos, se hizo buen partido. De ellos no me quejo, estuvieron comprometidos y tuvimos un muy buen juego."

¿El arbitraje fue bueno, tanto por la expulsión como por el penalti sancionado?

"Sin comentarios."