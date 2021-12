Juan Carlos Osorio, sin filtro: duras críticas contra el arbitraje de Tolima vs América

Partido accidentado se vivió este jueves 2 de diciembre, en el estadio Manuel Murillo Toro. Deportes Tolima se impuso 2-0 sobre América de Cali, que, justamente, se quedó con 10 hombres desde el primer minuto, tras la expulsión de Jerson Malagón.

El jugador 'escarlata' le pegó una fuerte patada a Cristian Trujillo y el árbitro Andrés Rojas no dudó en mostrarle la tarjeta roja. De hecho, ni siquiera el VAR tuvo que intervenir y el futbolista del conjunto vallecaucano tampoco protestó, siendo consciente de su error.

Pero eso no fue, precisamente, lo que le molestó al director técnico Juan Carlos Osorio. A lo largo del encuentro, se le vio molesto, teniendo cruces de palabras y hasta manoteando con el cuarto árbitro, Juan Roldán. Sobre esta situación y otras más, habló en rueda de prensa.

"Como hombre del fútbol colombiano, envidió la liga inglesa, donde el hombre más influyente es un futbolista y no el que está encargado de las reglas o hasta un cuarto árbitro. Eso no es correcto y, la verdad, es que no se transmite un buen mensaje", afirmó.

Pero no fue lo único. Cuando le preguntaron, puntualmente, ¿Cómo le había parecido el arbitraje del compromiso?, Juan Carlos Osorio guardó un prologando silencio y, después, tomó el micrófono y expresó un contundente: "Sin comentarios."