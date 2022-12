Juan Carlos Osorio también le dio a ‘Teo’: “No me gusta la trampa y el engaño, es un jugador ladino”

El entrenador del verde paisa aseguró que el atacante barranquillero influyó en el partido, más allá de sus goles y su juego, con una actitud provocadora en la que sus jugadores pecaron en caer.

Este miércoles, en el estadio Metropolitano, Junior y Nacional vivieron un partido digno de los cuadrangulares de la Liga Águila-II . Allí, bajo este escenario, Teófilo Gutiérrez fue el gran protagonista al marcar los dos goles de la victoria y, literal, pelearse con todo Nacional.

El delantero barranquillero, que terminó con el pómulo lleno de sangre por un codazo , discutió durante los 90 minutos con sus rivales; desde el entrenador Juan Carlos Osorio hasta su capitán Alexis Henríquez.

Factor, que, según el propio Osorio, influyó en el trámite del partido. "Respeto mucho a los rivales, pero por encima de todo está el ‘fair play’. No me gusta la trampa y el engaño; me irrita. El mediapunta Teófilo Gutiérrez, que aparte que es un buen futbolista, es un jugador ladino y mis jugadores cayeron en eso. Será un tema que deberé resolver con ellos”.

“En el primer tiempo nos superaron. Me equivoqué en la distribución del equipo, ellos con un jugador como Teófilo gobernaron el juego", apuntó.

Sin embargo, el estratega del verde paisa asumió sus errores. Se lamentó por el resultado y admitió que falló a la hora de encarar el encuentro.

"Me equivoqué en el planteamiento inicial, pensaba que con Daniel Muñoz podíamos controlar el mediocampo. Cuando se tiene en la cancha a Jarlan Barrera, Vladimir Hernández, Yerson Cándelo y Pablo Cepellini; hay que generar ocasiones de gol, y nos las tuvimos”, finalizó.

