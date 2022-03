Juan Carlos Osorio tras la derrota 3-1 contra Medellín: “Si quieren un culpable, yo asumo”

Juan Carlos Osorio habló en rueda de prensa e hizo un análisis extenso luego de perder 3-1 con Medellín, en el Pascual Guerrero, en la fecha 11 de la liga del fútbol colombiano 2022-I.

El técnico del América de Cali comenzó la conferencia diciendo que “me parece que hoy es un día de hablar de culpables y responsables, si nuestra gente, en un porcentaje que no sé cuánto será, quieren un culpable, me refiero a la hinchada, yo asumo la culpabilidad. En nuestro país al final es así, siempre que hay caos y crisis hay que buscar un culpable y no las razones. Si vamos a hablar de responsables lo dejare a criterio de cada uno”.

Publicidad

Además, Osorio se refirió a los penaltis errados, y las razones por las que Adrián Ramos los cobró: “En el juego anterior, nuestro gran icono no alcanzó a patear penalti, ayer tuvimos una decisión, reunión, en la que llegamos a un convenio, un acuerdo, y hoy le correspondía a nuestro capitán, pero valoro, sobre todo el segundo penal. Perdemos y tenemos dos opciones de penaltis, pero ese es el juego, no le estoy tirando la culpa”.

Publicidad

Para finalizar, el técnico del América de Cali se refirió a la hinchada del elenco ‘escarlata, diciendo que “me disculpo con toda la gente americana, que me silben, y que pidan la salida mía, están en su derecho, no lo tomo personal, porque el juego lo entienden poco, del fútbol hablan todos”.