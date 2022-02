Juan Carlos Osorio y un mensaje para Tulio Gómez: "Cumpliré mi contrato con América"

"Me imagino la inconformidad del club y ellos querrán que me vaya. Pero seguiré mi proyecto y cumpliré mi contrato". De esa forma, Juan Carlos Osorio dejó en claro que no se irá del America de Cali, pese a los evidentes malos resultados obtenidos en la Liga I 2022 del fútbol colombiano.

Juan Carlos Osorio se sostiene en su meta de ser DT de Selección Colombia y Ministro del Deporte

Publicidad

Esas declaraciones a 'Zona libre de humo' de este jueves se dieron posteriormente a unos dichos de Tulio Gómez, dueño del América, quien aseguró que en el área técnica del equipo rojo del Valle del Cauca falta gestión y que no se encuentra de acuerdo con las declaraciones de Osorio sobre la dimesión y jerarquía del plantel que dirige.

El entrenador risaraldense también comentó sobre la labor que hacen los directivos de los escarlatas. "No estoy de acuerdo como gestiona (Tulio Gómez) el club", comentó Osorio.

Publicidad

La cara de James Rodríguez lo dice todo: su gesto que se hizo viral, tras la derrota de Al-Rayyan

Esto se presente justo en el momento en el que América viene de perder por la mínima diferencia con Junior, en el estadio Metropolitano, de Barranquilla. Por los malos resultados, el tradicional conjunto vallecaucano es 15 con 9 puntos, de 27 posibles.

Publicidad

¿Cuándo es el próximo partido de América en la Liga Betplay?

Para América de Cali lo que sigue en el calendario de la Liga del fútbol colombiano es una prueba de fuego. El próximo domingo 27 de febrero de 2022, a las 8:15 p.m, recibirá a Once Caldas en el estadio Pascual Guerrero. Los blancos son cuartos en la tabla de posiciones con 15 puntos.

Tulio Gómez y su anterior crítica a Juan Carlos Osorio

Cabe indicar que Tulio Gómez ha elogiado en muchas oportunidades al DT por algunas cualidades positivas, pero también ha explicado abiertamente que no están de acuerdo en el mentado tema de las rotaciones en las nóminas titulares que son habituales en él. "Con Osorio tengo diferencias futbolísticas, pero con él no hemos peleado ni mucho menos. Pasa que él defiende la rotación, y yo le digo que no. No puede sentarme a Marlon Torres, a Adrián Ramos", le dijo el dirigente a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el 3 de febrero pasado.