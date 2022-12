Juan Carlos Osorio y un nuevo capítulo en las polémicas que ha tenido, en su carrera como técnico

El entrenador de Atlético Nacional sumó una controversia más, este domingo, luego del empate 2-2 con Junior, en la que el estratega interrumpió a los periodistas en varias oportunidades y respondió en un tono soberbio.

Juan Carlos Osorio tiene una hoja de vida envidiable como entrenador. Sin embargo, las polémicas también lo han permeado en los últimos años, y este domingo sumó un nuevo capítulo.

En la rueda de prensa luego del empate 2-2 de Nacional con Junior, el risaraldense se mostró soberbio en las respuestas y no permitió que los periodistas terminaran las preguntas, algo que sorprendió a todos en el recinto y hasta causó malestar y comentarios negativos contra el técnico.

Pero ese no ha sido el único inconveniente de Osorio en su carrera como entrenador, en el presente semestre, agredió al árbitro Jhon Hinestroza y fue sancionado durante dos meses sin poder dirigir en la cancha, además de una multa económica.

Tras ese incidente, el timonel explicó que "es él quien me pone el puño a mí, yo no le doy ningún puño, es una palmada o manotazo que es algo muy diferente. Reitero que no le di un puño".

Repase acá otras polémicas del entrenador colombiano:

*Su salida de la selección de Paraguay

El técnico risaraldense solo duró cinco meses al frente del combinado ‘guaraní’, donde fue criticado por exjugadores y parte del periodismo de ese país, ya que no tenía un contrato y solamente dirigió un partido. Además, se hablaba de su poco interés de dirigir al seleccionado paraguayo. Salió argumentando problemas familiares y por mutuo acuerdo.

*Denuncia de un empresario por supuestamente cobrar comisión por un jugador

El agente Miguel González lo señaló de pedirle dinero por la transferencia de Pablo Zeballos a Nacional, en el 2014.

*Insultos a un árbitro en la Copa Confederaciones

En 2017, en un partido por ese certamen internacional, Osorio ‘perdió los estribos’ durante un partido frente a Nueva Zelanda, donde se le vió exaltado y hasta insultó a uno de los jueces del encuentro.