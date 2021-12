Juan Carlos Osorio y una "sugerencia" a los hinchas de América: "Al equipo se apoya los 90 minutos"

América de Cali se quedó con los tres puntos frente a Alianza Petrolera, logró de manera parcial su clasificación a la Copa Sudamericana y se volvió a meter en la 'pelea' por ingresar a la gran final del fútbol colombiano, todo esto, en los minutos finales del partido contra el equipo 'aurinegro'.

A pesar de la victoria, y la clasificación al torneo internacional, Juan Carlos Osorio, entrenador de la 'mechita', no se va del todo contento del partido, pues la actitud de los hinchas escarlatas, no agradó del mucho al profesor americano, que se atrevió a dejarles "una sugerencia".

"Una sugerencia a la hinchada, si la quieren tomar, al equipo hay que apoyarlo los 90 minutos, y al final que se manifiesten contra mi, pero que a los muchachos no los apoyen no me parece correcto", comentó el estratega en rueda de prensa, debido al comportamiento de los aficionados en las graderías del estadio Pascual Guerrero.

Además de esto, añadió que "cuando uno es hincha de un club, uno apoya a sus jugadores durante los 90 minutos. No hay un club en el mundo, salvo el Barcelona de 2010 donde todo era felicidad. De resto, todos los equipos sufrimos, reímos y ganamos", comentó, añadiendo que esa sugerencia las dice "sin iras y sin rabias".