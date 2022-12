Juan Carlos Osorio: "Yo no agredí ni verbal, ni físicamente al señor Hinestroza, ni le metí un puño"

El entrenador de Nacional explicó este viernes lo sucedido en el partido de Copa Águila frente a Santa Fe, cuando salió expulsado luego de un altercado con el árbitro central del compromiso.

Juan Carlos Osorio

atendió este viernes a los medios en la sede deportiva de Nacional y en tono vehemente se defendió después de la expulsión de parte del árbitro Jhon Hinestroza, el miércoles pasado, y las repercusiones que podría tener por una supuesta agresión de su parte.

El entrenador risaraldense dio una explicación extensa de lo sucedido, ofreció excusas y acá las declaraciones más relevantes.

"Aprovecho la oportunidad para ofrecerle a todos ustedes, pero especialmente a los niños y adolescentes por mi actitud desmedida. Les transmito a todos ustedes mis sinceras disculpas por lo que aconteció. Seguro no han aprendido nada de eso. Además de ofrecerles mis disculpas a mis jugadores, porque se deja de lado una gran actuación del equipo, en un juego difícil, frente aun equipo bien dirigido".



"Juan David Cabal entra a disputar una pelota, acá en Nacional hay ejercitaciones que van relacionadas con la competencia y la competitividad, se hace énfasis en competir con la pelota. Juan David llega cerca del rival, el central pita una falta, parece ser que por externas recomenadaciones decide darle tarjeta amarilla a Cabal, acto seguido voy a donde el lateral (juez de línea), de manera decente le digo que ese es el grave problema del fútbol colombiano: la primera tarjeta. Él me responde que es una simple amarilla. Y a los 3 minutos hay espacio a una segunda amarilla (para Cabal) y esa es la indisposición mía".

"No hay derecho que a un señor tome otra determinación y a expensas de su juventud (Juan David Cabal) coarte la competitividad de un jugador, de un jugador que va a ser de Selección Colombia. Acto seguido a la segunda tarjeta, le digo al lateral (juez de línea) que son un desastre, hoy me sostengo en esa opinión. Tengo acceso al reporte del señor árbitro, que no puede hacer público, y doy mi opinión al respecto: (a Hinestroza) no lo agredí ni verbal, ni físicamente. Es claro que tengo mi mano izquierda en el bolsillo, si fuera mi intención agredirlo, no tendría esa mano en el bolsillo".

"Hay dos errores de Hinestroza. Me pone un puño para alejarme de él. Es él quien me pone el puño a mí, yo no le doy ningún puño, es una palmada o manotazo que es algo muy diferente. Reitero que no le di un puño. En ese sentido puede revisar los videos, cuando al minuto 9 con Sambueza (Fabián), el señor Hinestroza, con actitud agresiva, lo empujo en una acción similar a la que tuvo conmigo".

