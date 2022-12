Juan Carlos Osorio: “Yo soy responsable, fue un fiasco, mago no soy, no prometí título”

El entrenador del cuadro ‘verdolaga’ se refirió a la eliminación de la Liga Águila ll, luego del empate 1-1 contra los ‘pijaos’, por la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales.

Este domingo, Nacional selló una igualdad contra Tolima, ante su gente en el estadio Atanasio Girardot, y quedó sin probabilidades de calificar a la final de la Liga. Juan Carlos Osorio, técnico del club fue contundente en sus afirmaciones a los medios de comunicación.

Publicidad

Al inicio de la conferencia de prensa habló con claridad diciendo que “aprovecho la oportunidad para ofrecerle a nuestra hinchada nuestras disculpas. Porque no pudimos alcanzar nuestros objetivos planeados. Yo asumo la responsabilidad, fue un fiasco para nuestra fanaticada y si yo tengo que dar un paso al costado, lo daré sin problema. Pero Nacional hoy tiene que replantearse todo”.

“Aquí dijimos hace cuatro meses que esto era un proceso, pero continuaré y pondré todos mis esfuerzos. Este es un equipo que tiene en promedio 23 años y le pesan este tipo de partidos”, así se refirió sobre sus dirigidos que no lograron la calificación a la final.

Gustavo Cuéllar podrá jugar el Mundial de Clubes: Al Hilal quedó campeón de la Champions de Asia

Sobre el juego dijo “hoy fuimos en el juego superiores al rival. Les controlamos, les dominamos y tuvimos opciones de gol para haberles ganado, el fútbol es así y al final lo que cuenta es resultado; pero con el rendimiento del equipo me voy satisfecho. Sometimos a un rival, que es el más atlético del fútbol colombiano.

Publicidad

De cara al futuro añadió, “en Nacional tenemos ajustarnos a la realidad y Nacional está en crisis, por eso estoy aquí para iniciar un proceso. Por eso mi invitación es a que todos tengan paciencia. No podemos pretender y no tengo la capacidad de hacer magia en cuatro meses, no prometí título”.

No habló de refuerzos, pero sí esquivo el interrogante sentenciando “faltando una fecha para acabar la Liga, ninguno de los jugadores sabe si va a continuar en la nómina, incluido yo”.

Publicidad

“A nadie le prometí el título”

Juan Carlos Osorio fue contundentes en sus declaraciones tras la eliminación de Atlético Nacional. El estratega le apuesta a los procesos#FútbolDeLaCasa

Por: @linamatote pic.twitter.com/XrkQENj6ql — Gol Caracol (@GolCaracol) November 25, 2019