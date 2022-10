Juan Carlos Pereira: "En Millonarios ahora no es hablar bonito, toca corregir errores"

Aún este jueves se siguen viniendo ecos después del clásico en el que Santa Fe tuvo una espectacular reacción en la cancha de El Campín y superó por un marcador de 3-2 a Millonarios, en la versión 308 del tradicional enfrentamiento entre los dos equipos de más tradición de Bogotá.

Y de esa forma el que apareció con un mensaje desde su cuenta de Twitter fue el volante Juan Carlos Pereira, uno de los referentes actuales de los 'embajadores', quien en unas cortas líneas resumió lo que deben hacer, en estos momentos junto a sus compañeros.

Publicidad

"Ahora no es de hablar bonito, toca corregir los errores, aceptar críticas, cuchillo entre los dientes y trabajar más duro", escribió Pereira, quien jugó los 90 minutos en el equipo de Alberto Gamero.

El tema pasa porque los albiazules estaban arriba en el marcador, gracias al golazo del lateral Israel Alba y con otro tanto en el segundo tiempo de Yúber Quiñones. Sin embargo, Santa Fe reaccionó y en menos de 15 minutos, en el complemento, le dio vuelta al tanteador con anotaciones de Jeferson Rivas, Neyder Moreno y Wilson Morelo, quienes pusieron a festejar a todos en las gradas del escenario capitalino.

En las huestes 'embajadoras' pasaron de la alegría y la satisfacción, a la tristeza y desolación. Esto motivó críticas de parte de la prensa capitalina, decepción y protestas entre los seguidores del cuadro azul y por supuesto, han llegado las burlas desde todos los frentes, en medio del ambiente futbolero colombiano.

Publicidad

Cabe señalar que la preocupación comienza a rondar en cercanías a Millonarios, como quiera que vienen de varias caídas consecutivas. La primera de ellas frente a Junior, en la ida de la final de la Copa Colombia; la segunda contra La Equidad, por la mínima diferencia en el estadio de Techo; y el miércoles pasado en el tradicional clásico bogotano, como ya referimos anteriormente.

Publicidad

¿Qué dijo Alberto Gamero tras la derrota 3-3 frente a Santa Fe?

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, comentó en la rueda de prensa que "tenemos que empezar a hacer fuertes, porque no vamos a dejar esto, no nos vamos a caer, estamos cerca de la clasificar, hay que corregir los errores que tuvimos, si es que estamos nos excediendo mucho. No tengo respuesta ni palabras para decir sobre este partido. Desde mi punto de vista lo que estoy viendo es que muchas veces, así pasó en el partido contra América pudimos hacer el 3-0 y finalizó 2-2, pasó así hoy (miércoles)".