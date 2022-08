Juan Carlos Pereira: “Primera vez que hago tres goles, la paciencia es importante para definir”

Uno de los grandes protagonistas de la fecha del fin de semana en la Liga II del fútbol colombiano fue el volante Juan Carlos Pereira, quien marcó tres goles en el duelo en el que Millonarios venció 4-2 a Deportivo Cali, en la cancha del estadio El Campín.

El futbolista cartagenero mostró que es un jugador cada vez más moderno, de ida y vuelta y se ha convertido en pieza clave en el andamiaje que maneja Alberto Gamero.

Publicidad

Y así las cosas, Pereira atendió este lunes a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y contó detalles de su destacada actuación con los 'embajadores'.

“Primera vez que hago tres goles, aquí tengo el balón, firmado por todos los compañeros”, afirmó de entrada el jugador cartagenero.

Acá más declaraciones de Juan Carlos Pereira:

Publicidad

*La idea de juego de Millonarios

“En lo que quiere el profe, en el sistema e identidad que tenemos. La idea es estar bien parados, pero también sumar gente al ataque. En partidos anteriores me habían quedado situaciones y no las había concretado y en este partido me fue bien y tuve la posibilidad de marcar tres goles”.

Publicidad

*¿Con cuál de los tres goles se queda?

“Por la jugada, el primer gol, por ese juego elaborado y porque el Cali se había cerrado un poco”.

*La forma en la que superaron al Cali

Publicidad

“Nosotros con nuestra idea de juego, supimos revertir eso, ya que ellos siempre quedaban bien parados. La idea era abrir el campo y ahí fijarnos a los volantes de ellos y penetrarlos por la mitad”.

*¿Cuándo saben si debe subir Larry Vásquez o él?

Publicidad

“El salto de nosotros depende dónde esté Macalister Silva, si está en la izquierda o en la derecha. Todo para igualarlo a él y sumar más gente, con puro lenguaje corporal nos comunicamos con Larry”.

*Su buen presente

“La continuidad es todo, el torneo pasado terminé bien, aunque la última fecha estuve medio enfermo, pero en este inicio de campeonato estoy bien”.

*A Millonarios llegó el gol

Publicidad

“La paciencia es importante a la hora de definir, llegó Luis Carlos Ruiz que nos ha dado una mano importante arriba, es un facilitador, uno tiene esa confianza de llegar, porque Luis es un buen goleador, pero también un gran asistidor”.