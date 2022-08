Juan Cruz Real: "Al final termino siendo un empleado del club, hay que lograr objetivos"

Juan Cruz Real ha sido el hombre del que más se ha hablado en las últimas horas en el fútbol profesional colombiano y todo a raíz del mal resultado que tuvo su equipo, el Junior de Barranquilla, el fin de semana frente a Once Caldas en el Metropolitano, en el marco del cumpleaños número 98 del 'rojiblanco'.

Y es que en el día lunes los rumores ponían por fuera del cuadro barranquillero al timonel argentino; todo esto debido a una reunión que tuvo con los dirigente del equipo. No obstante, fue reafirmado en su cargo.

Este martes, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con Cruz Real, sobre lo qué realmente sucedió en la reunión del día martes con los directivos y dueños del Junior. El estratega se fue por la 'tangente'.

"Perdimos un partido y tenemos que analizar qué fue lo qué pasó, tenemos ahora que preparar lo que viene, que es un partido muy importante contra el Medellín", dijo de entrada el DT a los mesa de periodistas.

Sobre cómo es la relación con los dirigentes de Junior, Juan Cruz Real sostuvo lo siguiente:

"No, para nada, uno sabe que estos clubes es muy importante siempre ganar, el domingo pasado queríamos ganar por al cantidad de gente que fue al estadio, hicimos un buen partido, pero por las cosas del fútbol no pudimos ganar. La relación con la junta directiva siempre ha sido muy buena, primero intentar pasar a semifinales de la Copa y luego seguir trabajando", continuó.

Lo cierto es que todos los lunes en Barranquilla, el conjunto 'tiburón' realiza una reunión para analizar el presente del equipo.

"No, para nada, fue una reunión más, se habló del último partido, qué fue lo que pasó, qué no pasó, se coincidió en que el equipo generó ocasiones de gol, nos llegaron muy poco. No quedamos contentos porque perdimos, está claro. Esas reuniones se dan permanentemente, hay cosas para mejorar también cuando se gana, creo que muchas veces lo que pasó ayer (lunes), lo que más me sorprendió fueron las especulaciones y más con la redes sociales empiezan a crecer rumores infundados, a veces son difíciles de entender, cuando uno analiza el club en el que trabaja, termina entiendo algunas cosas", sostuvo Cruz Real.

¿Qué otras declaraciones dijo el DT del Junior?

"Quería reafirmar lo que se decía antes, con esta junta directiva estoy agradecida con la confianza, por la comunicación que tenemos, al final termino siendo un empleado del club, hay que lograr objetivos. El Junior de a poco ha logrado encontrar una forma de jugar, en Barranquilla trata de jugar en campo rival, someter a los rivales. A veces se dan este tipo de partidos donde se pierde, en ese sentido estamos tranquilos, sabemos que tenemos una responsabilidad grande, queremos terminar este proyecto con un título para el club y lograr un cupo a un torneo internacional, no se puede desconocer lo que está haciendo el equipo; lo importante es lo que al final pueda conseguir el equipo".

"Tenemos un partido muy importante para volver al triunfo en la liga, también la vuelta en la copa y queremos llegar a semifinales, en cuanto al rendimiento y más allá de la parte emotiva no se puede negar que este equipo intenta jugar dinámico, someter al rival y más allá de un resultado fortuito la gente se da cuenta de eso".