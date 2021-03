Juan Cruz Real: "América ganó un partido muy importante y tenemos que estar tranquilos"

Juan Cruz Real dijo este miércoles, tras la victoria 1-2 de América sobre Millonarios, que el equipo “ganó un partido muy importante” y tienen que estar "tranquilos".

"El equipo ganó un partido muy importante y tenemos que estar tranquilos. Cuando a uno no le toca ganar, sabemos cómo es. A veces parecería que hay gente que está esperando que el equipo pierda", aseguró Cruz Real.

"Acá lo fundamental son los futbolistas, ellos la jerarquía no solamente la muestran jugando, sino también entendiendo la situación, saliendo a jugar un partido que estaba enredado. Lo jugaron con esa tensión, pero también con cierta paciencia, para empatar y darle vuelta al partido", agregó.

El timonel 'escarlata' afirmó, además, que "siempre hay cosas para corregir" en el equipo, pero que este miércoles no se enfrentaron con cualquier rival, sino con uno de jerarquía.

"Siempre hay cosas para corregir, pero no jugamos contra cualquier rival. Y desde los psicológico veníamos de perder un partido en casa, inmerecidamente para mí. No somos tan malos como dicen cuando perdemos, ni nos sentimos superiores cuando jugamos. Mis jugadores ganaron un partido muy difícil, no se puede ganar todos los partidos 3 o 4 a cero", afirmó el argentino.

Por último, Juan Cruz Real dijo que a su equipo se le complicó jugar el encuentro, porque su rival hizo un buen trabajo defensivo, pero que al final lograron destrabarlo.

"A veces cuando los rivales de alguna forma se te empiezan a cerrar atrás, no es fácil. Ojalá fuera tan fácil cuando tenés ocho o nueve jugadores atrás. Por eso rescato el estado emocional de mis jugadores, de cómo interpretaron el partido, para saber que si nos atropellábamos, no íbamos a encontrar esos espacios", concluyó.

América es séptimo, con 25 puntos, y en la próxima fecha jugará de local frente a La Equidad.